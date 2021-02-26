الجزيرة يتخطى الشارقة بثلاثية إلى «قمة الخليج العربي»

علي معالي (الشارقة)

تصدر فريق الجزيرة دوري الخليج العربي لأول مرة هذا الموسم، بالفوز المثير على الشارقة في ملعبه بثلاثية، لينفرد «فخر أبوظبي» بالقمة برصيد 40 نقطة مع نهاية الجولة 18، فيما توقف رصيد «الملك» عند 37 نقطة في المركز الثاني.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة حيث كانت البداية الهجومية من جانب الشارقة عبر كايو، لكن كواس رد بصاروخ جزراوي فوق العارضة، قبل أن يستغل المدافع محمد ربيع عدم الرقابة ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 من رأسية تخطت كل لاعبي الشارقة.

وأخطأ سيف راشد بالمراوغة أمام منطقة جزائه، ليخطف كواس الكرة التي وصلت إلى علي مبخوت يسجل منها هدف فريقه الثاني.

وفي الشوط الثاني نشط الشارقة بشكل أفضل وسيطر على الملعب، دون خطورة حقيقية، دون أن يستغل تعرض عبدالله رمضان لاعب الجزيرة للطرد في الدقيقة 61 بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في مشاركة حملت عنفاً ضد خالد باوزير لاعب الشارقة، وبمرور الوقت تحصل الجزيرة على ضربة جزاء سجل منها علي مبخوت الهدف الثالث بالدقيقة 91، ليؤكد «فخر أبوظبي» صدارته للمسابقة.

وأبدى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة سعادته بالفوز، مؤكداً أن كل لاعب بالفريق قدم كل ما لديه في المباراة، سواء من شارك منذ البداية أو بديلاً، وقال: قدمنا أداءً جيداً أمام فريق قوي ومنظم، وجاءت نسبة الاستحواذ والهجوم لمصلحتنا، وعندما قمنا بالدفاع كان هناك شكل منظم خططياً.

وأضاف: البدلاء الذين شاركوا أكدوا قدرتهم على تحمل المسؤولية، وقدموا أداءً متميزاً، منهم سالم راشد الذي قدم الإضافة، وبراندلي كواس يتطور من مباراة إلى أخرى، وإيزيكيل يتعافى جيداً من المتاعب البدنية، ويقترب من الجاهزية الكاملة، والأداء الجيد تم تتويجه بفوز كبير وصدارة للدوري في مباراة مهمة وصعبة.

وعن الحوار مع الحكم، قال: لم يكن حواراً بالمعنى المعتاد مع الحكم، ولكن طلبت فقط توضيحاً منه، خاصة أنه منح لاعبي فريقي 3 بطاقات صفراء حتى الدقيقة 32، لأنه موقف تكرر في مباراة بني ياس من قبل، وغياب عبدالله رمضان عن المباراة المقبلة أمام شباب الأهلي لطرده شيء محزن، وهي نقطة سلبية كبيرة في مباراة الشارقة.

وفي مباراة ثانية أحبط شباب الأهلي مفاجأة خورفكان في مباراة مثيرة، شهدت 7 أهداف، لتنتهي بنتيجة 4-3 لمصلحة الفرسان، حيث سجل محمد مرزوق ويوسف جابر ويحي الغساني وإدواردو أهداف أصحاب الأرض، بينما سجل«النسور» أهدافهم عن طريق ثنائية عمر جمعة وباولو ميلو.

وفي مباراة ثالثة اقتنص بني ياس ثلاث نقاط مهمة من ضيفه عجمان، بالفوز عليه بهدفين، ليرفع «السماوي» رصيده للنقطة 36، ليظل مطارداً لقطبي المقدمة، وشهدت المباراة مواصلة البرازيلي بيدرو الاستمرار في مطاردة هدافي البطولة بعد تسجيله الهدف 14، كما سجل أحمد شحدة أبوناموس هدفه الثالث مع السماوي هذا الموسم، عندما تقدم للفريق بالهدف الأول الذي يعد بصمته الأولى خلال مشاركته كلاعب أساسي مع الفريق حيث سجل هدفيه السابقين عندما شارك من على دكة البدلاء.

وفرض ريان مينديز جناح «العميد» نجوميته في «الدقائق الحاسمة» لمواجهة فريقه أمام ضيفه حتا 2-0، بعدما صنع كرة الهدف الأول للبديل جاسم يعقوب في الدقيقة 85، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 94.

ورفع «العميد» بفضل الثنائية أمام «الإعصار» رصيده إلى 33 نقطة ليعود إلى «مربع الكبار» باحتلاله المركز الرابع، فيما تعقدت أوضاع حتا الذي صمد لنحو 85 دقيقة ليبقى في المركز الأخير برصيد 5 نقاط



