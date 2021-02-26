محمد بن راشد: 1045 كم لطواف أجمل بلد في العالم

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس، جانباً من منافسات «طواف الإمارات للدراجات الهوائية» في نسخته الثالثة، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، على مدى 7 أيام بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً من عدد من دول العالم بما فيها الإمارات.

وتابع سموه يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، السباق عند نقطة انطلاقه من دوار بوكدره وحتى برج خليفة وصولاً إلى نخلة جميرا في دبي.

وقد حيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدراجين، الذين أمضوا 6 أيام في المنافسات، على أن يختتم السباق اليوم في العاصمة أبوظبي، متمنياً لهم سموه النجاح والفوز الذي يسعى إليه الجميع.

محمد بن راشد حرص على متابعة جانب من طواف الإمارات (الصور من وام)

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة الواسعة للشباب الوطني إلى جانب الفرق الأجنبية، في هذه الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، واعتبر سموه رياضة وركوب الدراجات الهوائية من أصعب الرياضات وأقساها، لأنها تتطلب لياقة بدنية عالية وصبراً وطول نفس ومثابرة، حتى يستطيع الدراج الدخول والمشاركة في مثل هذه البطولات العالمية.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة لهذا الحدث على أرض الإمارات، والذي طاف معظم إمارات ومناطق الدولة، ما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها دولتنا الحبيبة في الأوساط الرياضية الدولية، والثقة الغالية التي تحظى بها عند مختلف الجهات والمنظمات الدولية المختلفة.

واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختيار الإمارات لإقامة النسخة الثالثة من هذا السباق العالمي، شهادة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لشباب الوطن بأنهم قادرون على تنظيم وإدارة هذه الفعالية بكفاءة عالية، وأن لهم باعاً طويلاً في تنظيم مثل هذه البطولات والمنافسات والفعاليات الدولية على أرض دولتنا الحبيبة.

ورافق سموه في متابعة فعاليات البطولة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

كما غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه الرسمي على «تويتر» قائلاً: أثناء متابعة «طواف الإمارات».. السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط بمشاركة 20 فريق عالمي.. من الرويس والمرفأ لواحات العين لجبال الفجيرة ورأس الخيمة مروراً بالمعشوقة دبي وأم القيوين.. 1045 كم في بلادي الجميلة.. 1045 كم لطواف أجمل بلد في العالم..من ناحية أخرى، توج الأيرلندي سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي، بلقب المرحلة السادسة من الطواف التي أقيمت أمس في إمارة دبي.

محمد بن راشد خلال متابعته لفعاليات السباق

وجاء تتويج سام بينيت بلقب «مرحلة دبي» بعدما قطع مسافة السباق البالغة 165 كلم في 3:32:23 ساعة، وبعد منافسة قوية من أبرز الدراجين المتخصصين في سباقات السرعة العالميين، أمثال الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي، الذي حل ثانياً والألماني باسكال ايكرمان دراج فريق هانزغروهي «الثالث» والهولندي ديفيد ديكر دراج فريق جامبو فيزما الذي جاء رابعاً والكولومبي فرناندو غافيريا دراج فريق الإمارات الحاصل على المركز الخامس، والإيطالي نيزولو جياكومبو دراج فريق كوبيكا أسوس الجنوب أفريقي. واحتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 بصدارة الترتيب العام للطواف، بزمن قدره 20 ساعة و41 دقيقة و49 ثانية، محافظاً على فارق 45 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس، ليفرض قبضته على لقب النسخة الثالثة للطواف في انتظار الحسم بشكل رسمي بنهاية المرحلة الأخيرة اليوم. وواصل البرتغالي جواو ألميدا دراج كويك ستيب احتلال المركز الثالث الترتيب العام بفارق 1.12 دقيقة عن بوجاتشر، ثم الأسترالي كريس هاربر دراج جامبو فيزما رابعاً بفارق 1.54 دقيقة عن بوجاتشر وحل الأميركي بويليس نيلسون دراج بايك اكسشينج خامساً بفارق 1.56 دقيقة والدنماركي ماتياس يانسن دراج تريك سيجافريدو الأميركي سادساً بفارق 2.47 دقيقة. كما احتفظ بوجاتشر بالقميص الأحمر في نهاية المرحلة السادسة لمتصدر الطواف بالزمن الذي يحظى برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل، فيما استعاد الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات محققاً 57 نقطة، وخطف توني جالوبين دراج «أي جي 2 آر سيتروين الفرنسي»، القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي، بعد أن رفع رصيده في المركز الأول إلى 33 نقطة.

وأقيمت مراسم تتويج أبطال المرحلة السادسة ومتصدري الطواف في منطقة «ذا بوينت» بجزيرة نخلة جميرا، حيث توج سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بطل المرحلة سام بينيت، وتوج العقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، وأحمد الشامسي ممثل شركة أدنوك، تادي بوجاتشر بالقميص الأحمر، فيما توج منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات الهوائية، وعمار محمد ممثل اتصالات، ديفيد ديكر بالقميص الأخضر، وتوج محمد القاسم المدير الإداري في نخيل، وعايد عدوان المدير العام لبريتلينج للساعات لمنطقة الشرق الأوسط، بوجاتشر بالقميص الأبيض، وتوج ناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والكابتن طيار هاشم الهامشي ممثل طيران أبوظبي، توني جالوبين بالقميص الأسود.