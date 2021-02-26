«السجل المثالي» و«القناصان» حكاية «الإمبراطور» و«العنابي»

مراد المصري (دبي)

لم تبخل مباراة الوصل والوحدة، بالأحداث والتقلبات، قبل أن تنتهي بالتعادل 2-2، مساء أمس الأول، في «الجولة 18» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحافظ الفريقان على سجلهما المثالي الخالي من الخسارة، في الدور الثاني، في فائدة مشتركة تقاسماها معاً.

وعلى الصعيد الخاص، فإن الوصل نجا من الخسارة، بعدما أيدت تقنية الفيديو إلغاء هدف سجله لوكاس بيمينتا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتكون المباراة الثامنة على التوالي التي لا يعرف فيها الخسارة أمام الوحدة، في دوري الخليج العربي، محققاً 6 انتصارات وتعادلين.

وأكد الوحدة سجله المثالي خارج ملعبه، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 5 مباريات خاضها على ملاعب المنافسين، وسجل هدفين على الأقل للمباراة الرابعة على التوالي.

ولعل من أبرز الحكايات في المواجهة، كان تألق «القناصين» فابيو ليما في الوصل، والسوري عمر خريبين في الوحدة.

وواصل ليما تألقه، وهو الذي رفع رصيده إلى 16 هدفاً هذا الموسم، علماً أنه سجل هدفه التاسع في آخر أربع مباريات على التوالي، لم يعرف فيها «الإمبراطور» إلا اسم قائده على قائمة مسجلي الأهداف، في مواجهات حتا والنصر واتحاد كلباء والوحدة على التوالي، كما أنه عزز سجله التهديفي التاريخي بالهدف رقم 121.

ومع «الثنائية» التي سجلها ليما، رفع رصيده إلى 12 هدفاً وتمريرتين حاسمتين قدمها خلال 12 مواجهة أمام «العنابي» في الدوري.

من جانبه، أكد «العقيد» خريبين أنه كان عنصراً يحتاج له الوحدة مطلع الموسم الجاري، فقد سجل هدفاً، وكان وراء الهدف الأول، بعدما نفذ الركلة الحرة المباشرة التي ارتدت من الحارس أمام زميله الكوري الجنوبي لي ميونج، حيث سجل السوري 4 أهداف في 3 مباريات خاضها، بواقع «ثنائية» أمام حتا والوصل وهدف أمام الشارقة، وذلك من خلال 8 تسديدات فقط.