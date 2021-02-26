فلامنجو بطل الدوري البرازيلي

ساو باولو (رويترز)

أحرز فلامنجو لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، رغم خسارته 2-1 أمام ساو باولو، إذ استفاد من تعادل إنترناسيونال من دون أهداف مع كورنثيانز، وأنهى فلامنجو المسابقة برصيد 71 نقطة، ليتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي، ويتفوق بنقطة واحدة على إنترناسيونال.

وكان الفوز سيضمن اللقب الثامن لفلامنجو، وسيطر التوتر على أداء الفريق، وفي النهاية استفاد من تعثر منافسه.

وتجمع لاعبو فلامنجو حول هاتف لمتابعة الدقائق الأخيرة لمباراة إنترناسيونال وكورنثيانز، ثم بدأت احتفالات الفريق بعد صفارة النهاية.