طائرة السماوي تترقب الرقم الجديد أمام الوحدة

مصطفى الديب (أبوظبي)



يطمح فريق طائرة بني ياس إلى مواصلة التحليق في صدارة دوري هذا الموسم عن جدارة، عندما يستضيف الوحدة مساء السبت، حيث يسعى السماوي لتسجيل رقم قياسي جديد للنادي بالبقاء على صدارة البطولة منذ الأسبوع الأول وحتى النهاية، وذلك قبل 3 جولات فقط من الدورة الرباعية بين أصحاب المربع الذهبي في الترتيب العام.

وحقق بني ياس الفوز في 13 مباراة من أصل 15 خاضها حتي الآن، ومن المتوقع أن يحقق فوزه الربع عشر عندما يواجه العنابي، لاسيما وأن الفارق كبير في الإمكانيات بين الفريقين هذا الموسم.

ويمتلك صاحب الصدارة 39 نقطة في رصيده جمعها من 13 فوزاً، بقيادة المدرب الصربي بوجي صاحب الإنجازات الكبيرة مع السماوي، حيث سبق وأن حلق بلقب الدوري مرتين مع الفريق قبل عدة سنوات.