4 فرق تدشن دوري سيدات اليد

رضا سليم (دبي)

تنطلق اليوم مسابقات السيدات لكرة اليد بالدوري، الذي يعد باكورة البطولات هذا الموسم، ويقام بنظام الذهاب والعودة حتى يوم 3 أبريل المقبل، ويشارك في الدوري 4 فرق هي النصر حامل اللقب والجزيرة والعميد و«دي أتش سي»، وتشهد ضربة البداية اليوم مباراتين، تجمع الأولى النصر والعميد بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما يلتقي الجزيرة مع فريق «دي اتش سي» بصالة فخر أبوظبي، وتقام جولة كل يوم سبت، وينتهي الدور الأول يوم 13 مارس المقبل.

كانت لجنة المسابقات باتحاد اليد قد أجرت قرعة الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تقام بطولة الكأس يوم 6 أبريل بين الجزيرة والنصر فقط بنظام الذهاب والعودة، على أن تكون المباراة الأخيرة في الموسم يوم 10 أبريل المقبل.