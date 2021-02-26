«دولية فزاع» للقوس والسهم لأصحاب الهمم: الهند وروسيا تحلقان بذهبيتي «الأولمبي» و«المركب» في اليوم الثالث

دبي (الاتحاد)

حلقت الهند وروسيا بذهبيتي القوس الأولمبي المفتوح للفرق المختلط والقوس المركب المفتوح للفرق المختلط، في اليوم الثالث لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم ثاني بطولات 2021، والتي تقام بنادي دبي لأصحاب الهمم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 11 دولة هي سلوفاكيا، الجزائر، فرنسا، الهند، إيران، كازاخستان، رومانيا، روسيا، تركيا، أوكرانيا، إضافة إلى الإمارات.

وكانت الإثارة العنوان البارز لليوم قبل الأخير مع تسابق الأبطال للوصول إلى منصات التتويج، وخصوصاً أن نسخة دبي مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية» طوكيو«، وأسفرت المنافسات عن فوز الهند بذهبية القوس الأولمبي المفتوح للفرق المختلط، فيما ذهبت الفضية إلى تركيا، وكانت البرونزية من نصيب أوكرانيا، بينما حصدت الهند فضية القوس المركب المفتوح للفرق المختلط خلف روسيا صاحبة الذهبية، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب فرنسا.

وفي مسابقة W1 للفرق المختلط حصلت تركيا على الميدالية الذهبية، تلتها روسيا في المركز الثاني، فيما احتكرت تركيا المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المركب المختلط عن طريق بهاتين وآيدين ونهات.

من جانبه، أكد محمد الشحي لاعب منتخبنا ونادي دبي لأصحاب الهمم، أنه وزملاءه اكتسبوا الاحتكاك أمام الأبطال النخبة في بطولة عالمية بقيمة ووزن»فزاع«، مؤكداً أنها مرحلة مهمة من الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تستحوذ على قدر من الأهمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

فيما وصف محمد خميس بطلنا البارالمبي ولاعب نادي دبي لأصحاب الهمم والمنتخب لرفعات القوة، بطولتي فزاع لـ«أم الألعاب» والقوس والسهم، بأنهما من البطولات المهمة حول العالم في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنهما حققتا نجاحاً كبيراً بشهادة الوفود التي شاركت في الحدثين.

وأشار إلى أنه كثف تدريباته تحت إشراف مدربه المغربي تيتو قاسم للمشاركة في النسخة الحادية عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم التي تقام في يونيو المقبل.

وأوضح أن هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب تضافر جهود الجميع للمحافظة على الإنجازات التي حققناها في«بارالمبية» سيدني وأثينا وبكين ولندن وريو، معرباً عن رضاه التام على النتائج التي حصل عليها خلال مشاركته في البطولات العربية والإقليمية والعالمية.