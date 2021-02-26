صدارة مغربية وجزائرية في افتتاح «العرب وأفريقيا للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

تصدرت المغرب والجزائر منافسات بطولة العرب وأفريقيا للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة بنظام «الأونلاين» لجميع الفئات السنية بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 48 دولة، حيث جمعت هذه البطولة اللاعبين العرب مع اللاعبين الأفارقة في بطولة دولية هي الأولى من نوعها على المستوى العالمي، وحضر الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، ولويس نيكوبي رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، وسامي سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي.

وفي الدور التمهيدي المغربي تصدر محمد الرامي لفئة الرجال، وجاء ثانياً الجزائري نورالدين أدجريت والثالث كودا بياني من بتسوانا، وفي فئة السيدات سيطرت اللاعبات الجزائريات على المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاءت في المركز الأول الجزائرية رانيا ناصر وحلت لينا ناصر ثانية، وأميرة حمزة بالمركز الثالث.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، أن البطولة تدشن موسم الشطرنج العربي لعام 2021، بحدث استثنائي في بطولة تجمع العرب والأفارقة تحت مظلة شطرنجية واحدة، رغم ظروف جائحة كورونا التي تجتاح العالم وتداعياتها على العالم، وتقام على 3 مراحل تمهيدية ووسطى ونهائية.

وأضاف أن الاتحاد العربي استعان بحكام عرب وأفارقة من كافة البلدان المشاركة بالبطولة، نظراً لكبر حجم البطولة، واعتمدنا الجوائز الخاصة بالبطولة بمبلغ 10 آلاف دولار وجوائز خاصة للاعبي الفئات السنية، وهذه الجوائز تحفيزية للاعبين.