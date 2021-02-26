«أبوظبي الجميلة».. ملحمة رياضية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قبل أيام.. خطفت جولة طواف «أبوظبي الجميلة» للدراجات الهوائية الأنظار، كأبرز نشاط مجتمعي تدافع للمشاركة فيه كبار الشخصيات وفئات عديدة من المجتمع بجانب عدد من المحترفين، بلغ عددهم 250 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات، وبمسافة إجمالية بلغت 120 كلم.

سبق طواف «أبوظبي الجميلة»، بأسبوع طواف الإمارات هذا الحدث العالمي الذي يقام في الفترة من «21 وحتى 27» من الشهر الحالي ويطوف بالمعالم السياحية والطبيعية في معظم أرجاء الدولة عبر 7 جولات، ليستحق شهر فبراير الحالي وصف شهر رياضة الدراجات الهوائية بهذين الطوافين المحلي بالعاصمة أبوظبي، والعالمي الذي يشارك فيه نخبة الدراجين العالميين عبر 20 فريقاً من بينهم فريق الإمارات الذي تعقد عليه آمال كبيرة في الفوز بالنسخة الثالثة من الطواف العالمي الفريد من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط.

وشهدت جولة طواف «أبوظبي الجميلة» مشاركة عدد من كبار الشخصيات، ونخبة من الدراجين المحترفين والنجوم الدوليين من فرق أبوظبي للدراجات الهوائية، وياس، وربدان، والوثبة، والجزيرة، والعين لأصحاب الهمم، وسايكل زون. وانطلق الطواف ابتداءً من المرحلة الأولى في واحة الكرامة، ووصل خلالها الدراجون إلى قصر الحصن عبر شارع الخليج العربي، مروراً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وانتهاءً بمنطقة الكورنيش، ثم بدأت المرحلة الثانية من قصر الحصن، ليمر المسار عبر طريق المرسى المستقيمة نحو جزيرة المارية، وصولاً إلى المرحلة الثالثة في جاليريا مول بعدها التف المسار عائداً نحو جزيرة أبوظبي، بعد عبور المرحلة الرابعة الممتدة من حديقة الفي، وشمل مسارها المرور على العديد من المعالم المشهورة، وأبرزها متحف اللوفر في المرحلة الخامسة.

أما المرحلة السادسة، فقد امتدت على طول ممشى السعديات حتى المرحلة السابعة في حديقة الجبيل، وحافظ المسار على استقامته قبل دخول المحطة الثامنة والأخيرة، وهي جزيرة ياس، والدوران حولها، ثم العودة نحو واحة الكرامة عبر جسر المقطع من خلال مدينة خليفة.

ويتواكب الطواف مع جهود الدولة في تحفيز المجتمع لمزاولة الرياضة، وهو ما كان له الأثر في أن تصبح الإمارات في صدارة الدول متسارعة النمو في العالم على مستوى أعداد ممارسي الرياضة، وبشكل خاص رياضة الدراجات الهوائية، وكذلك في أعداد البطولات العالمية السنوية، والفعاليات المجتمعية لرياضة الدراجات الهوائية.

نجاح

ساهمت شرطة أبوظبي، وبلدية مدينة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وبرنامج أوسس التطوعي الذراع التطوعي لاتحاد الجو جيتسو، في نجاح الطواف، الذي سيكون مستمراً بشكل أسبوعي.