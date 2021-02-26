مطر الطاير: «طواف الإمارات» ينقل للعالم صوراً رائعة ومميزة من وطننا

دبي (الاتحاد)

رفع معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتفضل سموه بمتابعة جانب من المرحلة السادسة لطواف الإمارات العالمي.

وقال: حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على متابعة الدراجين أثناء مشاركتهم في مرحلة دبي في كل عام، يؤكد اهتمام ودعم سموه للطواف وتحفيز المشاركين فيه على تقديم أفضل أداء وأقوى تنافس، انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية الرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً في المجتمع وتأثيراتها الإيجابية الكبيرة على صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع، وقدرتها على المشاركة في حركة التنمية بكفاءة عالية ونشاط وعزيمة، كما أن حضور سموه يمثل رسالة بأهمية مواصلة العمل في هذا المجال، وتعزيز المكتسبات التي تحققت بمكاسب جديدة تساهم في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة نحو أبناء الوطن، وجميع من يعيش على أرضه الطيبة.

وأضاف: تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، حرصنا على اختيار مسار المرحلة ليشهد إضافات جديدة هذا العام، من خلال المرور بالعديد من المناطق السياحية والمعالم الحضارية الجديدة في دبي.

وأضاف معاليه: عجلة التنمية مستمرة لدينا، والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والسياحية تشهد إضافات مستمرة في كل عام، ولذلك فإن الدرّاجين مروا بمناطق مختلفة في دبي منها الجديد الذي تم إضافته للطواف للمرة الأولى، ومن بينها جزر ديرة والمناطق السكنية والتجارية الحديثة في منطقة رأس الخور التي يتم فيها حالياً تشييد أطول برج في العالم، وكذلك المناطق التي اعتاد المشاركون المرور بها، وأصبحت من سمات الطواف، وهي منطقة ديرة ومناطق جميرا والصفوح ومنطقة المارينا وجزر جميرا ومحمية المرموم، وغيرها العديد من المناطق الفريدة التي أبهرت العالم بروعة تصميمها ودقة تنفيذها.

وختم معالي نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: أصبحت دبي تحتل مكانة عالمية مرموقة كمدينة صديقة للدراجات الهوائية ووجهة مفضلة لعشاق هذه الرياضة المتكاملة بفضل توفر المضامير ذات المواصفات العالمية في مناطق مختلفة منها، كما أصبحت ممرات ومضامير الدراجات الهوائية والجسور الخاصة بها من السمات المميزة لدبي لإتاحة الفرصة للجميع لممارسة رياضة الدراجات الهوائية بأمان وسهولة.