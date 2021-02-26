بني ياس «النقطة 36» وبيدرو «قمر 14»

مصطفى الديب (أبوظبي)

اقتنص بني ياس ثلاث نقاط مهمة أمام ضيفه عجمان، بالفوز عليه بهدفين، ضمن «الجولة 18» لدوري الخليج العربي، ورفع «السماوي» رصيده إلى «النقطة 36»، ليظل في السباق على الدرع مع الشارقة والجزيرة،

وشهدت المباراة مواصلة البرازيلي بيدرو مشوار «المطاردة» مع هدافي البطولة، بعد تسجيله «الهدف 14» في ليلة «البدر الكامل» كما سجل أحمد شحدة أبوناموس هدفه الثالث مع «السماوي» هذا الموسم، عندما تقدم للفريق بالهدف الأول الذي يعد بصمته الأولى، عندما يشارك لاعباً أساسياً، حيث سجل هدفيه السابقين عندما تم الدفع به من «دكة البدلاء».