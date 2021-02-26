«الهداف» مينديز يقود النصر إلى «المربع»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض ريان مينديز جناح النصر نجوميته في «الدقائق الحاسمة» لمواجهة فريقه أمام ضيفه حتا 2-0، ضمن «الجولة 18» لدوري الخليج العربي، بعدما صنع كرة الهدف الأول لـ«البديل» جاسم يعقوب في الدقيقة 85، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 94.

ورفع «العميد» بفضل «الثنائية» أمام «الإعصار» رصيده إلى 33 نقطة ليعود إلى «مربع الكبار»، باحتلاله المركز الرابع، فيما تعقدت أوضاع حتا الذي صمد 85 دقيقة، ليبقى في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط.

واعتلى مينديز بفضل الهدف الثاني أمام حتا صدارة هدافي «العميد» في الدوري برصيد 6 أهداف، متفوقاً على المهاجم تيجالي الغائب عن المباراة، بجانب طارق أحمد، في الوقت الذي شارك فيه حبيب الفردان أساسياً وعوض مهند خميس غياب طارق أحمد.

ويعد الفوز على حتا الرابع للنصر في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين، والثالث في الحقبة الأرجنتينية لـ«الأزرق»، تحت قيادة رامون دياز، بعد مباراة عجمان 3-0 في «الجولة 17» للدوري، والشارقة 3-0 في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مقابل التعثر في مباراتين بالخسارة 1-2 أمام اتحاد كلباء في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، والوصل 0-1 في «الجولة 16» للدوري.