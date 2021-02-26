«الصقور» يؤمن صدارة «الأولى» بـ4 نقاط

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

حقق فريق الإمارات فوزاً غالياً على دبا الفجيرة 3-2، في القمة التي جمعت بينهما، اليوم «الجمعة»، في افتتاح «الجولة 14» لدوري الدرجة الأولى، ليحلق «الصقور» بالصدارة، بفارق 4 نقاط عن العروبة أقرب منافسيه، بعدما وصل إلى «النقطة 28»، وتجمد رصيد دبا الفجيرة عند 19 نقطة، تقدم «الصقور» بهدف أليسون في الدقيقة 14، إثر خطأ من دفاع «النواخذة» الذي أردك التعادل عن طريق مانويل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعاد «الصقور» للتقدم من جديد بهدف المدافع فراس الخصيبي برأسية متقنة في الدقيقة 66، وأتبعه البرازيلي ليزيري داسيلفا بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 81، وقلص دبا الفجيرة الفارق بهدف بدر بلال في الدقيقة 94.

وتعادل دبا الحصن مع البطائح 1-1، بعد مباراة مثيرة، شهدت تقدم دبا الحصن بهدف باسيرو الحسن في الدقيقة 6، وتعادل البطائح بهدف حمد محمد في الدقيقة 62، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى «النقطة 20» والبطائح إلى «النقطة 22».

وأوقف العربي سعي الحمرية إلى المراكز الأولى، بالفوز 3-2، ورفع العربي رصيده إلى «النقطة 16» وبقي الحمرية عند 18 نقطة،

وتقام غداً «السبت» مباراتان في ختام «الجولة 14»، حيث يلتقي مسافي مع مصفوت، والتعاون مع الذيد.