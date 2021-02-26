الأيرلندي سام بينيت بطل مرحلة دبي بعد منافسة قوية مع فيفياني

دبي (الاتحاد)

توج الأيرلندي سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي، بلقب المرحلة السادسة في من طواف الإمارات التي أقيمت في دبي.

وجاء تتويج سام بينيت بلقب «مرحلة دبي» بعدما قطع مسافة السباق البالغة 165 كلم في 3:32:23 ساعة، وبعد منافسة قوية من أبرز الدراجين المتخصصين في سباقات السرعة العالميين، أمثال الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي، الذي حل ثانياً والألماني باسكال ايكرمان دراج فريق هانزغروهي «الثالث» والهولندي ديفيد ديكر دراج فريق جامبو فيزما الذي جاء رابعاً والكولومبي فرناندو غافيريا دراج فريق الإمارات الحاصل على المركز الخامس، والإيطالي نيزولو جياكومبو دراج فريق كوبيكا أسوس الجنوب أفريقي.

واحتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 بصدارة الترتيب العام للطواف، بزمن قدره 20 ساعة و41 دقيقة و49 ثانية، محافظاً على فارق 45 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس، ليفرض قبضته على لقب النسخة الثالثة للطواف في انتظار الحسم بشكل رسمي بنهاية المرحلة الأخيرة اليوم.

وواصل البرتغالي جواو ألميدا دراج كويك ستيب احتلال المركز الثالث الترتيب العام بفارق 1.12 دقيقة عن بوجاتشر، ثم الأسترالي كريس هاربر دراج جامبو فيزما رابعاً بفارق 1.54 دقيقة عن بوجاتشر وحل الأميركي بويليس نيلسون دراج بايك اكسشينج خامساً بفارق 1.56 دقيقة والدنماركي ماتياس يانسن دراج تريك سيجافريدو الأميركي سادساً بفارق 2.47 دقيقة.

كما احتفظ بوجاتشر بالقميص الأحمر في نهاية المرحلة السادسة لمتصدر الطواف بالزمن الذي يحظى برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل، فيما استعاد الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات محققاً 57 نقطة، وخطف توني جالوبين دراج «أي جي 2 آر سيتروين الفرنسي»، القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي، بعد أن رفع رصيده في المركز الأول إلى 33 نقطة.

وأقيمت مراسم تتويج أبطال المرحلة السادسة ومتصدري الطواف في منطقة «ذا بوينت» بجزيرة نخلة جميرا، حيث توج سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بطل المرحلة سام بينيت، وتوج العقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، وأحمد الشامسي ممثل شركة أدنوك، تادي بوجاتشر بالقميص الأحمر، فيما توج منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وعمار محمد ممثل اتصالات، ديفيد ديكر بالقميص الأخضر، وتوج محمد القاسم المدير الإداري في نخيل، وعايد عدوان المدير العام لبريتلينج للساعات لمنطقة الشرق الأوسط، بتتويج بوجاتشر بالقميص الأبيض، وتوج ناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والكابتن طيار هاشم الهامشي ممثل طيران أبوظبي، توني جالوبين بالقميص الأسود.



