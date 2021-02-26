7 نجوم مؤهلين لقائمة «الأبيض» في «آسيا 2023»

معتصم عبدالله (دبي)

سيكون 7 من نجوم دوري الخليج العربي، في الموسم الحالي 2020- 2021، من فئتي «المواليد والمقيمين» أبرز المؤهلين لتمثيل «الأبيض» في النسخة المقبلة من كأس آسيا 2023 بالصين، عطفاً على إمكانية ضمهم لقائمة المنتخبات الوطنية «قانونياً»، متى ما دعت الحاجة الفنية، ورغبة الجهات المسؤولة.

وفي الوقت الذي لا توجد فيه موانع قانونية حسب لوائح الاتحادات الدولية والقارية لمشاركة فئة «مواليد الدولة»، ترتبط مشاركة فئة المقيمين، بقضاء 5 سنوات متواصلة في البلد الذي يحصل فيه اللاعب على جنسيته الجديدة، وهو ما ينطبق حالياً على 3 لاعبين، في قوائم الفريق الأول، ودوري 21 لأندية دوري الخليج العربي، ممثلين في عادل وجدان «شباب الأهلي»، جورج دوبوونج «الوصل»، عصام فائز «عجمان».

في المقابل، يبرز في فئة المواليد، ضمن قوائم الفريق الأول، ودوري 21 لأندية الخليج العربي، أحمد شحدة مهاجم بني ياس، وعبدالله الرفاعي ووليد سراج ثنائي دفاع خورفكان، بجانب عمر رمضان مهاجم الجزيرة.

وتدخل تجربة اللاعب المقيم في المسابقات المحلية، ودوري الخليج العربي 2020- 2021 موسمها الثالث على التوالي، ضمن الفئات التي تشمل «أبناء المواطنات وحملة الجوازات، المواليد، بجانب المقيمين»، وتنص اللوائح على أن تضمن قوائم الأندية 6 لاعبين كحد أقصى، من فئتي مواليد الدولة والمقيمين، بواقع 3 لاعبين لكل فئة، علماً بأن موسم 2017- 2018، شهد استحداث رابطة المحترفين «لجنة المحترفين آنذاك»، منح الفرصة للاعبين من فئة المقيمين للقيد، واللعب ضمن مسابقة دوري الرديف.

وتحظر اللوائح على الأندية قيد اللاعبين «الجدد»، في «فئة المقيم»، لمن هم أكبر من 20 عاماً، ما لم يكونوا مقيدين أصلاً في كشوفات الاتحاد في الموسم الماضي، وأن تكون لديه إقامة سارية المفعول، إضافة إلى استمرار بقية الشروط،والتي تشمل أن لا يكون اللاعب المسجل في فئة المقيمين أو المواليد قد مثل أي دولة أخرى، إضافة الى عدم جواز تحويل هوية «الأجانب» المقيدين مسبقاً إلى فئة «لاعب مقيم».

ويعد عادل وجدان لاعب وسط شباب الأهلي، الذي يخوض موسمه الخامس على التوالي مع «الفرسان»، ودشنه موسم 2013- 2014، ضمن فريق الأشبال، وصولاً إلى قائمة الفريق الأول، في الموسم الحالي 2020- 2021، «عميد المقيمين»، علماً بأن اللاعب غاب عن المشاركة «الرسمية» على مدار ثلاثة مواسم، قبل العودة موسم 2018- 2019.