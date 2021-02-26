مهرجان ولي عهد دبي للقدرة يختتم غداً بالسباق الرئيس

محمد حسن (دبي)

تختتم غداً فعاليات النسخة الثالثة عشرة لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة، بإقامة السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم، بمشاركة 170 فارساً وفارسة يمثلون مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، ويقام السباق الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بمدينة دبي الدولية للقدرة برعاية الشريك الاستراتيجي طيران الإمارات.

ويسدل السباق الرئيس الستار على فعاليات المهرجان، الذي اشتمل على 4 سباقات بمشاركة نخبة الفرسان وأبرز الخيول المتميزة، كما أضفت السباقات المخصصة لفئات الفارسات، والأفراس، والإسطبلات الخاصة، المزيد من الإثارة والقوة والمنافسة في المهرجان الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي.

واكتملت الاستعدادات لتنظيم السباق الختامي، وتم تجهيز المسارات وتحديد ألوانها لتسهيل مهمة المشاركين، كما أجريت عصر أمس عمليات الفحص البيطري للخيول ووزن الفرسان للتأكد من مطابقة الشروط التي يجب توافرها للمشاركة.

وخطفت اليوم إسطبلات «أف 3» الأضواء وواصلت تألقها في المهرجان بعدما هيمنت على المركزين الأول والثاني، ونجحت في الحفاظ على لقب سباق اليمامة المخصص للأفراس فقط لمسافة 120 كلم، للعام الثاني على التوالي.

وأحرز الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الفرس «كورونا»، المركز الأول في السباق الذي شهد مشاركة 112 فارساً وفارسة، بعد أن قطع المسافة الكلية خلال 4:17:55 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.92 كلم/ساعة، وجاءت بالمركز الثاني بفارق جزء من الثانية، رفيقته في الإسطبل إيمي لويس على صهوة «تاميا درازون».

وحل أحمد صالح الشحي ثالثاً على صهوة «اريزونا دي ساو» لإسطبلات البوادي بزمن بلغ 4:18:23 ساعة.

وشهد السباق منافسة قوية، وتمكنت إسطبلات «أف 3» من السيطرة على الصدارة، بدءًا من المرحلة الثالثة، وحقق البطل سعيد الحربي اللقب بسهولة بعد أن تصدر مع رفيقته في الإسطبل إيمي لويس المرحلة الأخيرة، ولم تفلح جهود الفارس أحمد صالح الشحي المستميتة في اللحاق بهما، لكن ثنائي الصدارة نجحا في إكمال السباق أولاً.

وعقب ختام السباق، نوج الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، ومحمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بالمراكز الثلاثة بالكؤوس.

وقال محمد عيسى العضب: السباق جاء ناجحاً وشهد مشاركة كبيرة من الإسطبلات المختلفة التي دفعت بأفضل أفراسها للظفر باللقب الغالي.

وأكد على اكتمال كافة الاستعدادات للسباق الرئيسي اليوم والذي يعتبر من أهم الأحداث في الروزنامة، وبسبب ظروف جائحة كورونا سيشهد مشاركة الفرسان المحليين فقط، وذلك حرصا من اللجنة المنظمة لتقليل الاختلاط لان سلامة الجميع ضمن أهم أولويات اللجنة، لكن نأمل بعد زوال هذه الظروف عودة الفرسان الدوليين للمشاركة.



