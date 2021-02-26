«براق» يسطع في تحدي آل مكتوم بالزمن القياسي

دبي (الاتحاد)

سطع بريق الجواد «براق» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فيما حققت خيول جودلفين رباعية «سوبر هاتريك»، ضمن السباق السادس لـ «كرنفال كأس دبي العالمي».

وأقيم الحفل الذي تألف من 6 أشواط، بإجمالي جوائز بلغت 631 ألف دولار، برعاية «جلف نيوز».

وأكد «براق» بإشراف جي سي بيكوت، وقيادة ريان كوراتولو، بأنه على قدر التحدي ليضيف لقب الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم لمسافة 2000 متر، إلى لقب الجولة الأولى، ويحجز موقعه مبكراً في سباق دبي كحيلة كلاسيك.

ودخل «براق» السباق بطموح إضافة فوز جديد، ليؤكد أنه النجم الصاعد بقوة في سباقات الخيول العربية الأصيلة هذا الموسم، حيث جاء تفوقه بفارق 1,5 طول عن «الربع الخالي»، ومسجلاً زمناً قياسياً جديداً وقدره 2:13:58 دقيقة.

ومارست خيول جودلفين هوايتها في حصد البطولات الكبرى برباعية غير مسبوقة، تصدرها الجواد «فولكانيك سكاي» بالفوز بالشوط الرئيسي ند الشبا لمسافة 2810 أمتار، بقيادة ديتوري، واللافت أن المدرب سعيد بن سرور أسرج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وحقق مدرب جودلفين الآخر شارلي أبلبي ثلاثية بواسطة خيول جودلفين، جاءت عبر «برايت ميلودي» بقيادة جيمس دويل، في شوط جيت ذات لمسافة 1800 متر، متفوقاً بفارق 1,75 طول عن «دبي ميراج»، ومسجلاً 1:49:34 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني عبر «نافال كراون» بقيادة مايكل بارزلونا في شوط ميدان كلاسيك لمسافة 1600 متر، الذي تفوق بفارق 1,75 طول عن المرشح الأول «ماستر اوف سيز»، وسجل البطل زمناً وقدره 1:36:52 دقيقة.

وواصل «ستار سفاري» صاحب الزمن القياسي في مسافة 2000 متر، مسلسل انتصاراته بإشراف شارلي ابلبي «ثلاثية»، وقيادة وليام بويك، حين تفوق ببراعة في شوط دبي ميلينيوم، متفوقاً بفارق 1,25 طول عن «بدوينز ستوري» ومسجلاً 2:04:01 دقيقة.

وانتزع الجواد «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف مصبح المهيري وقيادة دين اونيل لقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1400 متر على لقب تحدي ميدان، ومسجلاً 1:23:71 دقيقة.