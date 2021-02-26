مانشستر سيتي.. البحث عن «ملحمة جديدة» في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

لم يكن دخول مانشستر سيتي طرفاً في الصراع على إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مفاجئاً، كونه كان في صلب هذه المنافسة في السنوات الأخيرة، لكن تحقيقه لـ 19 فوزاً توالياً في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي لفريق إنجليزي، جعله مؤهلاً للمنافسة على الرباعية هذا الموسم.

ويستقبل السيتي فريق وستهام اللندني الخامس في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين غداً «السبت»، آملاً في المحافظة على سلسلة انتصاراته، وربما الابتعاد أكثر وأكثر عن جاره ووصيفه مانشستر يونايتد الذي يخوض مباراة في غاية الصعوبة خارج أرضه «الأحد» ضد تشيلسي المتجدد بقيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخل.

ويتصدر السيتي الترتيب بفارق 10 نقاط عن يونايتد، وتعود آخر خسارة له في الدوري إلى منتصف ديسمبر الماضي، عندما سقط أمام توتنهام صفر-2، ليتراجع حينها إلى المركز الحادي عشر، قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً.

كما أن مانشستر سيتي تابع مشواره المثالي في دوري أبطال أوروبا، حيث عاد من خارج الديار بالفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين نظيفين، ليقطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ ربع النهائي من المسابقة القارية، اللاهث وراء التتويج بها للمرة الأولى في تاريخه.

كما أن الفريق بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث سيلتقي مع توتنهام في 28 أبريل المقبل.

وأعرب جناح السيتي، البرتغالي برناردو سيلفا عن طموح فريقه هذا الموسم بإحراز الرباعية، بقوله «لدينا الزخم في الوقت الحالي، لا زلنا نحارب على زربع جبهات، ونريد الفوز في كل بطولة نخوض غمارها، سيكون الموسم صعباً، لكننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق ذلك».

ويخوض مانشستر يونايتد اختباراً صعباً، عندما يحل ضيفاً على تشيلسي على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن في مباراة لا بديل فيها للأول عن الفوز إذا ما أراد الاحتفاظ بـ «بصيص أمل» في إحراز أول لقب له في الدوري المحلي منذ عام 2013، عندما اعتزل مدربه الأسطوري الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون.

ولم يخسر «الشياطين الحمر» أي مباراة خارج قواعدهم منذ سقوطهم أمام ليفربول في يناير 2020 وخاضوا منذ ذلك التاريخ 19 مباراة.

في المقابل، حقق تشيلسي 6 انتصارات مقابل تعادلين من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن بإشراف توخيل الذي تولى المهمة خلفاً لفرانك لامبارد ليرتقي بالفريق إلى المركز الخامس حالياً.

وحقق النادي اللندني فوزاً ثميناً على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر خارج ملعبه، وبات مرشحا لبلوغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واعتبر مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد أن فريقه بات قوة لا يستهان بها هذا الموسم، وقال «أعتقد بأننا فريق يتطور باستمرار، ونتعلم الدروس في كل مباراة، ويتعين علينا التركيز على أنفسنا وهذا ما يجعلنا نفوز في المباريات».

وبلغ مانشستر يونايتد الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي الذي توج به عام 2017 على حساب ريال سوسيداد الإسباني، بعد أن حسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين.

ويستمر غياب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا عن فريقه، بعد أن كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن اللاعب يحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية للتعافي من إصابة عضلية.

في المقابل، سجل المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو «34 عاماً» نقاطاً للمشاركة أساسياً ضد «اليونايتد»، بعد أن أحرز هدفاً في غاية الروعة في مرمى أتلتيكو مدريد من ضربة مقصية رائعة منحت الفوز لفريقه.

وتبرز مباراة ليستر سيتي الثالث وأرسنال الحادي عشر «الأحد»، حيث سيحاول الأول نفض غبار خروجه المخيب أمام سلافيا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي بسقوطه على ارضه صفر-2.

وسيعول ليستر بطل الدوري الإنجليزي عام 2016 على هدافه المخضرم جايمي فاردي، في حين قد يغيب عنه جناحه جيمس ماديسون بداعي الإصابة.

ويسعى ليفربول الجريح للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب «الأحد»، بعد أن مني بأربع هزائم متتالية في الدوري، آخرها أمام الجار والغريم إيفرتون 2-صفر الذي حقق فوزه الأول له على ملعب أنفيلد في الدوري منذ 22 عاماً.

كما كانت هذه الخسارة الرابعة توالياً لليفربول على أرضه في الدوري المحلي منذ العام 1923.

وقد يخوض ليفربول المباراة في غياب حارس مرماه البرازيلي أليسون بسبب وفاة والده الأربعاء، ويلتقي توتنهام التاسع مع بيرنلي وليدز يونايند مع أستون فيلا.



