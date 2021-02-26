«المقعد اليتيم» يطارد «الليجا» في ربع نهائي «الشامبيونزليج»!

عمرو عبيد (القاهرة)

توشك 3 أندية إسبانية على الخروج المبكّر من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة على ملاعبها، في ذهاب دور الـ16، وبعكس سقوط برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو، يبدو ريال مدريد الوحيد القادر على التأهل إلى ربع النهائي، بعد فوزه خارج ملعبه على حساب أتالانتا الإيطالي، وقد يكون «الملكي» هو الأمل الوحيد للكرة الإسبانية في تلك النسخة الصعبة من البطولة القارية.

وفي حال تأهل «الميرنجي» بمفرده إلى دور الثمانية من «الشامبيونزليج»، ستتعرض فرق «الليجا» لهذا الموقف للمرة الخامسة، منذ بداية القرن الحالي، حيث تكرر الأمر 3 مرات، خلال العقد الأول من «القرن 21»، بينما حدث ذلك مرة واحدة فقط في آخر 10 سنوات، وبالفعل كان برشلونة ممثّل «الليجا» الوحيد في أقرب مرات حدوث ذلك، خلال موسم 2018-2019، ورغم نجاحه في تجاوز مانشستر يونايتد بعدها، إلا أنه تعرض للإقصاء المثير على يد ليفربول في نصف النهائي، بعد الفوز ذهاباً بثلاثية، والخسارة الصاعقة برباعية في الإياب، ليُرسّخ العقدة الإسبانية في القرن الحالي، التي تؤكد عدم قدرة الإسبان على الفوز باللقب، حال تأهل فريق واحد منهم إلى دور الثمانية.

«البارسا« كان «الفارس الوحيد» في 3 نسخ سابقة، وخرج في كل مرة من نصف النهائي، حيث أقصاه الإنتر في بطولة 2009-2010، بعدما تعرض للأمر ذاته على يد «اليونايتد» في نسخة 2007-2008، بينما خرج فالنسيا من دور الثمانية في الموسم التالي على يد تشيلسي. وشهد موسم 2004-2005 المشاركة الإسبانية الأسوأ، بعد إقامة ربع النهائي بدون فرق «الليجا» للمرة الوحيدة عبر 20 عاماً، عندما فشل «عملاقا الليجا» في تجاوز دور الـ16 آنذاك، حيث خسر «الريال» أمام يوفنتوس، وتعرض «البلوجرانا» للإقصاء على يد «البلوز».

وفي 9 نسخ سابقة خلال العقدين الماضيين، تمكن «ثلاثي» إسباني من التأهل إلى دور الثمانية، بينها 3 مرات متتالية في بداية «الألفية»، وكذلك 6 بطولات توالياً بين 2013 و2018، وحصد الإسبان اللقب 6 مرات بواقع 5 لـ «الملكي» وواحدة لـ «البارسا»، بينما كان التواجد الإسباني في ربع النهائي «ثنائياً» عبر 6 بطولات في تلك الفترة، ونجح «العملاق الكتالوني» في التتويج خلالها 3 مرات، بينما لم يتجاوز ممثلو إسبانيا نصف النهائي في باقي المرات.



