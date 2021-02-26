اختبار سهل للعين أمام الظفرة في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

يخوض العين متصدر ترتيب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، برصيد 38 نقطة، اختباراً سهلاً أمام ضيفه الظفرة، صاحب المركز الأخير، على ستاد خليفة بن زايد، ضمن «الجولة 18»، والتي تنطلق بإقامة ثلاث مباريات غداً «السبت»، تجمع إلى جانب العين والظفرة، الوحدة مع الوصل باستاد آل نهيان، اتحاد كلباء مع الفجيرة بملعب كلباء.

وتبدو الفوارق كبيرة على الورق بين العين «المتصدر» والظفرة «الأخير» عطفاً على نتائج الجولات الماضية، بعدما حقق «الزعيم» 11 انتصاراً، ليكون صاحب أعلى عدد مرات فوز في الدوري، مقابل 11 خسارة للظفرة، وهو أعلى عدد مرات خسارة، بالتساوي مع النصر وخورفكان.

ويطمح «الزعيم» إلى تجاوز «عثرة» الجولة الماضية، بالخسارة الأولى في سجله أمام الفجيرة 1-2، فيما يعول «الفارس» على ظهور الجيد في الجولة ذاتها، بحصده النقطة العاشرة في رصيده، بتعادله الإيجابي أمام مضيفه الشارقة «الوصيف» بنتيجة 1-1.

وترتبط حظوظ الوحدة «الثالث» في البقاء، ضمن صراع المنافسة، للوصول إلى القمة بمواجهته المرتقبة أمام ضيفه الوصل «السابع»، ولا يلغي المركز المتأخر نسبياً لـ «الإمبراطور» قوته الهجومية الضاربة، حيث يعد ثالث أقوى الفرق هجومياً برصيد 32 هدفاً، وكان التعادل الإيجابي 1-1 حسم مواجهة الفريقين، في الدور الأول، على ملعب زعبيل.

وتأتي مواجهة «ديربي الساحل الشرقي» بين اتحاد كلباء وضيفه الفجيرة على «صفيح ساخن»، في أعقاب فشل «النمور» صاحب المركز الخامس، برصيد 29 نقطة، في تحقيق الفوز، في الجولات الثلاث الماضية، بالتعادل مع عجمان 1-1، والخسارة أمام الجزيرة والوصل 2-3 على التوالي، في الوقت الذي احتفل فيه «الذئاب» بإلحاق الخسارة الأولى بالعين المتصدر 2-1، في الجولة الماضية، ليرفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة، في المركز التاسع.

وتستكمل غداً مباريات «الجولة 18» لدوري 21، بإقامة أربع مباريات تجمع الجزيرة مع الشارقة، حتا مع النصر، وخورفكان مع شباب الأهلي، وعجمان مع بني ياس.



