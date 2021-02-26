خاميس «غير مرغوب فيه» في ريال مدريد!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب إيفرتون الإنجليزي، بأنه كان شخصاً غير مرغوب فيه في العاصمة الإسبانية، عندما كان لاعباً في ريال مدريد، وقال إنه على اقتناع تام بأن «الملكي» أسقطه تماماً من حساباته، وغير مهتم بالسعي لإعادته إلى «السانتياجو برنابيو» في المستقبل.

ولم يكن رودريجيز يحصل على فترات لعب مناسبة، في ظل قيادة الفرنسي زين الدين زيدان للفريق «الملكي»، فاضطر إلى طلب الرحيل إلى إيفرتون في الصيف الماضي، حيث كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، طلبه للعب للفريق الإنجليزي تحت قيادته، بعد أن كان سبق له تدريبه في «الملكي».

ورداً على سؤال لأحد المتابعين له على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول إمكانية عودته إلى مدريد، قال رودريجيز: لم يعد أحد يريدني هناك، ولم أعد أفكر في هذا الأمر كثيراً، لأنني سعيد في إيفرتون، وأحظى بالتقدير المناسب من المدرب واللاعبين، وآمل أن يواصل فريقي أداءه الجيد حتى نهاية الموسم، وأن ننجح في انتزاع بطاقة اللعب في إحدى البطولتين الأوروبيتين «الشامبيونزليج»، أو الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ولما كان رودريجيز يميل أكثر إلى اللعب المهاري، والاعتماد على الموهبة التي يملكها أكثر من القوة، باعتباره صانع لعب من الطراز العالمي، فقد علق قائلاً: كرة القدم تعتمد حالياً على القوة واللياقة البدنية العالية والسرعة، وهناك فرق لا تملك الكثير من المواهب، ولكنها تتمتع بالقوة البدنية والشراسة والسرعة، ورغبة الفوز بأي ثمن، حتى ولو بارتكاب الأخطاء.

وأضاف: جاهزون دائماً في كل مباراة، وهدفنا الأول أن نلعب جيداً وأن نفوز، ولكن أحياناً لا يأتي الفوز، وهذا جزء من كرة القدم.

يذكر أن خاميس رودريجيز الذي يكمل في 12 يوليو المقبل الثلاثين من عمره، أعير موسمين من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ عام 2017، ثم عاد إلى الريال مرة أخرى عام 2019، ولكنه لم يلعب سوى 8 مباريات فقط تحت قيادة زيدان، وتم الاستغناء عنه في «الميركاتو الصيفي» الماضي لإيفرتون الإنجليزي.

حصل رودريجيز على الحذاء الذهبي في مونديال البرازيل 2014، بعدما أحرز 6 أهداف تصدر بها هدافي البطولة، وانتقل من ناديه الأسبق موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ الكرة الكولومبية.



