عودة بنزيمة «النبأ السعيد» لزيدان

أنور إبراهيم (القاهرة)

يتماثل الفرنسي كريم بنزيمة للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن ريال مدريد، خلال آخر مباراتين، ومن المنتظر أن يلحق بـ «ديربي» العاصمة الإسبانية ضد أتليتكو مدريد 7 مارس المقبل.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية وثيقة الصلة بالنادي الملكي، إن بنزيمة سيكون جاهزاً، وتحت تصرف المدرب زين الدين زيدان، قبل مباراة الصدمة أمام «الأتليتي».

ويفضل الجهاز الطبي عدم تجربة إشراكه ولو لدقائق أمام ريال سوسيداد في «الليجا» يوم الاثنين المقبل، خوفاً من تعرضه لانتكاسة جديدة، تحرمه من المشاركة في المباراتين الأهم، أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، وأتلانتا في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأبدى «زيزو» سعادته بالإعلان عن قرب عودة بنزيمة، نظراً لتأثر قوته الهجومية بشدة في غياب النجم الهداف، وهو ما ظهر واضحاً خلال مباراة أتلاتنا في «الشامبيونزليج» يوم الأربعاء الماضي، حيث عانى هجوم الريال صعوبة اختراق دفاعات الفريق الإيطالي، أو تسجيل أي هدف، حيث أخفق ثلاثي الهجوم فينسيوس وأسينسيو وإيسكو، ومن بعدهم ماريانو دياز في صنع الفارق، ولم تأت الانفراجة إلا من المدافع فيرلان ميندي، وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق فقط.

ولم يعد يتبقى سوى أقل من 10 أيام على مباراة «ديربي» العاصمة الإسبانية، وهو وقت كافٍ لاستعادة بنزيمة كامل لياقته.

ويتصدر النجم الفرنسي قائمة هدافي فريقه برصيد 17 هدفاً، سجلها في مختلف المسابقات التي شارك فيها هذا الموسم، يليه البرازيلي كاسيميرو «6 أهداف»، أما الجناح البرازيلي فينسيوس فلم يسجل منذ 21 أكتوبر الماضي، بينما لم يسجل إسينسيو سوى هدفين فقط في 30 مباراة لعبها هذا الموسم، كما لم يفعل ماريانو دياز شيئاً يذكر، بينما هازارد ورودريجو بعيدين عن الملاعب بسبب الإصابة، وعندما اختار زيدان أن يشرك إيسكو في مباراة أتلانتا كرأس حربة وهمي، لم ينجح في صنع الفارق، ومن هنا كانت فرحته وسعادته ة باقتراب هدافه بنزيمة من العودة إلى المباريات.



