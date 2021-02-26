بارنز: كلوب غير مهدد بالإقالة رغم الأسئلة «غير المريحة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أعرب الإنجليزي جون بارنز أسطورة ليفربول من 1987إلى 1997، عن ثقته الكاملة في استمرار الألماني يورجن كلوب مدرب «الريدز»، وعدم تعرضه للطرد أو الإقالة، رغم الموسم المخيب للآمال الذي يشهده النادي في الوقت الحالي.

وقال في تصريحات لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: وضع كلوب لن يتأثر ولن يتعرض لأي ضغوط، اللهم إلا باستثناء بعض الأسئلة غير المريحة خلال هذه الفترة، مهما كان نجاحه في الموسمين الأخيرين. وأضاف إنه على اقتناع كامل بأنه رغم المرحلة السيئة التي يمر بها الفريق، لن يتم اتخاذ أي قرار غير محسوب ضد المدرب الألماني.

وأضاف بارنز «57 عاماً» قائلاً: ليفربول مطالب بأن ينهي الموسم بين الأربعة الكبار، لكي يضمن اللعب مجدداً في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في الموسم المقبل، ولكني لا أعرف كيف سينتهي الموسم، وفأمام الريدز مباريات كثيرة يلعبها على أمل العودة إلى أحد المراكز الأربعة الأولى، وما زالت أمامه فرصة المنافسة في «الشامبيونزليج» هذا الموسم، ويقيني أن وضع كلوب غير مهدد على الإطلاق.

وكان ليفربول شهد موجة إصابات منذ بداية الموسم لنجوم كبار ومفاتيح لعب، مثل فان دايك وأليسون وجوميز ودييجو جوتا وماتيب وهندرسون وفابينيو وكيتا، لفترات مختلفة خلال الموسم، وكان كلوب يضطر لتغيير تشكيلة الفريق في كل مباراة.

ورداً على ما يقوله البعض من إن ليفربول حقق بطولتين كبيرتين

«الشامبيونزليج» و«البريميرليج» واكتفى بذلك، قال بارنز: هذا غير حقيقي، وإنما خسر جهود 4 لاعبين مهمين منهم اثنان قلبا دفاع هما فان دايك وجوميز، ما اضطره إلى إشراك لاعبي الوسط مكانهما في أحيان كثيرة، الأمر الذي أضعف هذا الخط أيضاً، وكان له تأثير مباشر على «ميكانيزم» أداء الفريق بوجه عام، والنتائج السلبية بوجه خاص.



