نقل نجم الجولف الأميركي وودز إلى مستشفى آخر لمواصلة التعافي

قال مركز هاربور-أوكلا الطبي إن تايجر وودز لاعب الجولف نُقل إلى مستشفى آحر في لوس أنجليس لمواصلة التعافي من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها في حادث سير الأسبوع الحالي.

وخضع وودز الحاصل على 15 لقبا في البطولات الكبرى لجراحة لعلاج كسور مضاعفة في الساق والشظية بعد حادث الثلاثاء.

وأشار مدير شرطة مقاطعة لوس أنجليس إلى أن وودز البالغ عمره 45 عاما لن توجه إليه اتهامات جنائية بسبب الحادث.

وقال أنيش ماهاجان الرئيس التنفيذي المؤقت لمركز هاربور-أوكلا الطبي في حساب المستشفى في تويتر «وودز نُقل إلى مركز سيدارز-سيناء الطبي لمواصلة التعافي والحصول على الرعاية الطبية».