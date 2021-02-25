الوصل والوحدة.. التعادل بأمر «الفار»!

مراد المصري (دبي)

تعادل الوصل والوحدة 2-2، اليوم «الخميس»، على استاد زعبيل، في افتتاح «الجولة 18» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى «28 نقطة»، بوجود «العنابي» في المركز السابع، و«الإمبراطور» في المركز الثامن.

سجل هدفي الوصل فابيو ليما من ضربتي جزاء في الدقيقتين 8 و77، لينفرد بصدارة هدافي «دورينا» وله 16 هدفاً، فيما أحرز للوحدة الكوري الجنوبي لي ميونج في الدقيقة 42، والسوري عمر خريبين في الدقيقة 82، علماً وأن البرازيلي روبن لاعب «العنابي» خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 76.

وحبست المباراة الأنفاس، عندما سجل لوكا بيمينتا هدفاً ثالثاً للوحدة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إلا أن تقنية الفيديو «الفار» ألغته بداعي وجود تسلل.