النصر وحتا.. «طريق الصعود»

دبي (الاتحاد)

بمعنويات التأهل المستحق إلى نهائي البطولة «الأغلى» كأس رئيس الدولة، على حساب الشارقة 3-0 في «مربع الذهب»، يستضيف النصر فريق حتا، ضمن «الجولة 18» لدوري الخليج العربي، في مواجهة تحمل شعار «طريق الصعود»، في ظل رغبة «العميد» العودة إلى «مربع القمة»، بالوصول إلى «النقطة 33»، وانتظار تعثر المنافسين العين وبني ياس، في الوقت الذي يتشبث فيه «الإعصار» بآمال البقاء مدفوعاً بمعنويات فوزه الوحيد على عجمان 3-0 في «الجولة 17»، وخسارته بصعوبة أمام شباب الأهلي 1-2 في الجولة الماضية. وتدعم المواجهات المباشرة بين الفريقين حظوظ «العميد»، بفوزه في 3 مباريات، مقابل فوزين للإعصار، في انتظار المواجهة السادسة، والتي يدخلها أصحاب الأرض بصفوف مكتملة، فيما يفتقد الضيوف خدمات المدافع حبيب يوسف بداعي الطرد في الجولة الماضية. ويعول «العميد» على السجل الضعيف لمنافسه حتا في تسجيل الأهداف خارج قواعده، بعدما اكتفى بهدف وحيد، في آخر 8 مباريات، على أمل استعادة «الأزرق» الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى، بعد 5 مباريات على التوالي في ملعبه.