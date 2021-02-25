بني ياس وعجمان.. «التوقيت الصعب»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعد شباك عجمان «عصية» أمام هجوم بني ياس، خاصة أنه الفريق الوحيد الذي لم يستطع «السماوي» هز شباكه، وانتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل السلبي، ورغم قوة هجوم بني ياس، إلا أنه لم ينجح في «فك طلاسم» دفاع «البرتقالي» على الإطلاق في تلك المباراة.

ورغم الفوارق الكبيرة كذلك، حيث يحتل «السماوي» المركز الثالث في ترتيب دوري الخليج العربي، ووجود «البركان» في المركز الثالث عشر «قبل الأخير»، إلا أن ذلك لا يعني سهولة المباراة، خاصة أنها تأتي في ظروف صعبة على بني ياس، بعد الخروج من نصف نهائي الكأس، وكذلك خسارة جهود بعض اللاعبين بسبب الإيقاف، ويعول المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان على استغلال الحالة النفسية لمنافسه والإرهاق، فيما يعتمد الروماني إيسايلا على مهارات لاعبيه وخبرتهم.

ويملك بني ياس 33 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن الشارقة والجزيرة، مما يجعل نقاط لقاء اليوم في غاية الأهمية، والأمر ينطبق على عجمان الذي لديه 9 نقاط فقط، ويتطلع إلى الهروب من «القاع المظلم».