شباب الأهلي وخورفكان.. «الأسبقية التاريخية»

دبي (الاتحاد)

تجمع مباراة شباب الأهلي وخورفكان بين فريقين يملكان الطموح نفسه، رغم اختلاف ترتيبهما في الدوري، حيث يسعى «الفرسان» لمواصلة السلسلة الإيجابية من النتائج في جميع المسابقات، وجمع المزيد من النقاط، والتقدم إلى المراكز المتقدمة، خاصة أنه يحتل المركز السادس، بفارق 8 نقاط فقط عن المتصدر، ويعول على «عثرة» فرق المقدمة، من أجل الزحف بثبات نحو «مربع الصدارة».

ويعول «النسور» الذي يعيش فترة مختلفة عن الدور الأول، بفضل تطور مستواه، وتحسن النتائج، على جمع المزيد من النقاط، والهروب من «المناطق الحمراء»، في أسفل الجدول، خاصة بعد أن تقدم إلى «المركز 11».

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة بأسبقية معنوية، بعد بلوغ نهائي أغلى البطولات، إلى جانب تفوقه التاريخي على خورفكان، في جميع اللقاءات التي جمعت بينهما سابقاً. بينما يرغب الضيوف في إنهاء «عقدة الفرسان»، والعودة بنقاط ثمينة تدعم الفريق في مسيرة الهروب من خطر الهبوط.