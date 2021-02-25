دوري الدرجة الأولى: «قمة 14» بين الإمارات ودبا الفجيرة

فيصل النقبي (الفجيرة)

تتواصل الإثارة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة ثلاثة لقاءات اليوم، في افتتاح «الجولة 14»، أهمها القمة التي تجمع الإمارات ودبا الفجيرة، على استاد الإمارات برأس الخيمة، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، بجانب مباراتين من «العيار الثقيل»، حيث يلتقي دبا الحصن مع البطائح، على ملعب دبا الحصن، والحمرية مع العربي، باستاد الحمرية في التوقيت نفسه، على أن تختتم الجولة، بلقاءين غداً، يجمع مسافي مع مصفوت، والتعاون مع الذيد.

وفي رأس الخيمة، يتجدد أمل «الصقور»، في الابتعاد بمركز الصدارة، وذلك بالفوز على «النواخذة»، والوصول إلى «النقطة 28»، والتي تعني توسيع الفارق 4 نقاط عن العروبة «الوصيف»، وفي المقابل، فإن الأمل يحدو «النواخذة» في الفوز على المتصدر، وإحداث مفاجأة قوية في البطولة، والتقدم إلى الأمام، ثلاث خطوات، وتخطي «حاجز العشرين»، ليصل إلى 22 نقطة، على أمل تعثر المنافسين لينفرد بالمركز الثالث.

وفي دبا الحصن، يأمل البطائح في مداواة جراحه، ويحتل المركز الثالث بـ «21 نقطة»، بعد «التعادل الخاسر» أمام الحمرية في الجولة الماضية، ويأمل بالعودة إلى الديار بثلاث نقاط غالية، والوصول إلى «النقطة 24»، ومزاحمة العروبة، وبالطموح يسعى دبا الحصن لحصد «العلامة الكاملة» للدخول عملياً في سباق المنافسة، وبلوغ النقطة 22.

وفي الحمرية، يتطلع أصحاب الأرض إلى بلوغ «النقطة 21»، والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات، والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى «المحترفين» عبر مواجهة صعبة أمام العربي «13 نقطة».