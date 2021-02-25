بريسبان الأوفر حظاًً لتنظيم «أولمبياد 2032»

لوزان (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن مدينة بريسبان الأسترالية هي الأوفر حظاً بين المرشحين لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2032، على أن تدخل في خطوة لاحقة بـ «حوار جديّ » مع المنظمين.

وقال رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس باخ: إن «الدولية» أوصت بأن تبدأ حواراً جدياً مع بريسبان واللجنة الأولمبية الأسترالية، من أجل تنظيم الألعاب الأولمبية 2032، ووافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على هذه التوصية. وسبق لأستراليا أن استضافت الألعاب الأولمبية في ملبورن 1956، وفي سيدني 2000، فيما نظمت جولد كوست ألعاب الكومنولث 2018.