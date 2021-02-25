نيمار على طريق التمديد

باريس (أ ف ب)

أكد المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، البرازيلي ليوناردو أن مفاوضات نادي العاصمة لتجديد عقده نجمه ومواطنه نيمار تسير على الطريق الصحيح، فيما تستمر المحادثات مع النجم الآخر كيليان مبابي.

وقال ليوناردو في معرض رده على سؤال لإذاعة «فرانس بلو باريس»، بخصوص إمكانية تمديد الجوهرتين لعقديهما اللذين ينتهيان في يونيو 2022: «بالنسبة لنيمار، نحن على الطريق الصحيح»، فيما أعلنت وسائل إعلام عدة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الدولي البرازيلي.

وأضاف: «الأمور تسير على الطريق الصحيح، لكن في النهاية، يتم إتمام العقد عندما يتم توقيعه، والأمر لم يتم حتى الآن».

ويبدو وضع مبابي أقل تقدماً، وقال ليوناردو: «منذ فترة طويلة ونحن نتحدث، الأمر دائماً أكثر وضوحاً، سنصل إلى اللحظة التي يتعين علينا فيها اتخاذ موقف، واتخاذ قرار، أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر إلى تلك اللحظة في كل مرة، هناك انفتاح جيد للحوار».

كما أراد المدير الرياضي التأكيد على دور النجم الفرنسي داخل النادي، بعد أكثر من أسبوع من ثلاثيته الرائعة في مرمى برشلونة الإسباني 4-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.