اتحاد كلباء يرسخ «العقدة» أمام الفجيرة بـ«الثلاثة»

فيصل النقبي (لفجيرة)

نجح اتحاد كلباء في العودة من استاد الفجيرة، بثلاث نقاط غالية، بالفوز على الفجيرة بثلاثية نظيفة، حملت توقيع مالابا في الدقيقتين 48 و87، والمدافع محمد سبيل في الدقيقة 53، اليوم «الخميس»، ضمن «الجولة 18» لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورسخ «النمور» العقدة للمرة الرابعة على التوالي أمام «الذئاب» الذي خسر مرتين في الموسم الماضي الملغى، بهدف للتوجولي مالابا في الذهاب والإياب، وخسر اللقاء الثالث في ذهاب هذا الموسم، بهدف حمل توقيع السويسري ديفيد مارياني، لينجح خلال المواجهة الرابعة، في التفوق بثلاثية نظيفة، رافعاً رصيده إلى «النقطة 26»، ليحقق اتحاد كلباء فوزه السابع في المسابقة، وبفضل الآلة الهجومية سجل الفريق 7 أهداف خلال مباراتين، كما أن مالابا هداف الفريق أحرز الثنائية الثانية له على التوالي، بعد أن سجل هدفين أمام الوصل، بالجولة الماضية، وهدفين اليوم أمام الفجيرة، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم، ليتربع على قمة هدافي النمور في الدوري، وكذلك هدافاً لمواجهات الفريقين بأربعة أهداف خلال موسمين.

وفشل الفجيرة بقيادة المدرب التونسي ناصيف البياوي في تحقيق أي نتيجة إيجابية في لقاءين على التوالي أمام العين وأمام اتحاد كلباء.

وشدد عيسى بوصيم مساعد مدرب اتحاد كلباء، على أن الفوز على الفجيرة في «الديربي» نتيجة جيدة للفريق، لأنها عززت من رصيده، من خلال الوصول إلى «النقطة 26»، واللاعبون أدوا مباراة جيدة، وتمكنوا من الاستحواذ على أغلب مجرياتها، رغم رغبة المنافس في الفوز، وقال: حافظنا على نظافة الشباك، وحققنا فوزاً جيداً بكل المقاييس،

ونسعى للتقدم أكثر في الترتيب وتخطي حاجز الثلاثين نقطة قريباً.

فيما أرجع التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة الخسارة إلى «سوء الطالع» الذي لازم اللاعبين أمام مرمى اتحاد كلباء، مشيراً إلى أن الفريق تأثر كثيراً بخروج المهاجم السويدي صاموئيل الذي تعرض للإصابة، وكذلك «المحوري» خليل خميس، ولم يستطع الفجيرة العودة إلى المباراة بعد ضربة الجزاء غير الصحيحة التي احتسبت ضده.

وقال البياوي إن الوقت ما زال مبكراً للحكم على الفريق، وهناك جولات متبقية ويقاتل مع الفريق للخروج من هذه الوضعية.