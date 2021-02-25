فينجارد بطل مرحلة «لا شيء مستحيل» في طواف الإمارات

الفجيرة (الاتحاد)

توّج الدنماركي جوناس فينجارد دراج فريق جامبو فيزما الهولندي بطلا للمرحلة الخامسة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت، بين الفجيرة وجبل جيس.

وخطف فينجارد لقب المرحلة التي حملت شعار «لاشيء مستحيل» بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 170 كلم في 4 ساعات و19 دقيقة و8 ثوان، بعد صراع قوي في مرحلة الصعود الأخيرة إلى قمة جبل جيس مع أبرز الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم المشاركين في النسخة الحالية للطواف وخاصة الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو دراج فريق أستانا الذي انفرد عن الكوكبة، وقاد السباق لمسافة طويلة قبل أن يتراجع في الأمتار الأخيرة.

وحل فينجارد في المركز الأول بفارق 3 ثوان عن السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات الذي جاء في المركز الثاني وعن البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس الذي حصل على المركز الثالث، فيما احتل الكولومبي سيرجيو أيجيتا دراج فريق أي اف اديوكيشن الأمريكي المركز الرابع والبرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب المركز الخامس وحل الاٍسترالي نيكولاس شولتز دراج فريق بايك اكسشينج في المركز السادس.

انطلقت المرحلة الخامسة من نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بعد أن منح الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي شارة البداية بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، في اتجاه ساحل الفجيرة مرورا بعدد من المعالم السياحية والتاريخية في هذه المنطقة بداية من شاطئ العقة وقلعة الفجيرة ومسجد البدية وقلعة البثنة وجبال الحجر قبل أن ينتهي السباق على جبل جيس على ارتفاع 1491 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتعد هذه المرحلة من أصعب المراحل في الصعود في الطواف.

وبنهاية هذه المرحلة، واصل تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 تصدره الترتيب العام للطواف بزمن قدره 17 ساعة و9 دقائق و25 ثانية، ونجح في توسيع الفارق بينه وملاحقه البريطاني آدم ياتس إلى 45 ثانية، ليقترب أكثر فأكثر نحو التتويج بلقب النسخة الثالثة للطواف.

ولم يطرأ أي تغيير على بقية المراكز، حيث استمر البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب في المركز الثالث بالترتيب العام لكن بفارق أكبر يقدر بـ1.12 دقيقة عن بوجاتشر، وكذلك احتفظ الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما بالمركز الرابع بفارق 1.54 دقيقة عن المركز الأول، وحل الأميركي بويليس نيلسون دراج فريق بايك اكسشينج في المركز الخامس بفارق 1.56 دقيقة.

كما احتفظ بوجاتشر بالقميص الأحمر في نهاية المرحلة الخامسة لمتصدر الطواف بالزمن برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل، كما استعاد القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات فيما خطف البلجيكي توماس دي جندت دراج فريق لوتو سوتودال القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي.

وأقيمت مراسم تتويج أبطال المرحلة الخامسة ومتصدري الطواف على قمة جبل جيس، حيث قام عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بتتويج بطل المرحلة جوناس فينجارد، وتوج العقيد عبدالله بن سلمان النعيمي ممثل شرطة رأس الخيمة، وسعيد مبارك اليماحي ممثل أدنوك تادي بوجاتشر بالقميص الأحمر، فيما توج عبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان» وعلي النعيمي، ممثل اتصالات القميص الأخضر بوجاتشر بالقميص الأخضر، وقام سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد القاسم المدير الإداري في نخيل بتتويجه بالقميص الأبيض، وتوج ناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي، والكابتن طيار هاشم الهاشمي مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، توماس دي جندت بالقميص الأسود.

وأعرب الدانماركي جوناس فنيجارد دراج فريق جيمبو فيزما الهولندي الفائز بالمرحلة الخامسة من الطواف عن سعادته الكبيرة بالفوز للمرة الأولى وقال:«انتصار كبير بالنسبة لي، فقد قمت بضبط توقيت جهدي في المراحل الأخيرة من السباق، وكنت أعتقد أن الأمر سهلاً، ولكن كانت المنافسة شديدة للغاية، وتمكنت من الحسم في الأمتار الأخيرة.

وقال السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات: «كنت أركز على المنافسين أكثر من فوزي وصعودي على المسرح، فقد كان هناك الكثير من الدراجين في مواجهة صعبة، وكان أداء جوناس رائعاً، وسعيد لأنني احتفظت بالصدارة، ولكني سأظل مركزاً في اليومين المقبلين، ولم يعد هناك المزيد من الجبال، لكنني لم أحسم لقب الطواف حتى الآن».