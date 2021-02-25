أكاديمية أبوظبي تتصدر بطولة العالم للشطرنج

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حافظت أكاديمية أبوظبي على صدارة مجموعتها في بطولة مدارس وأكاديميات الشطرنج في العالم التي تنظم عن بُعد، وانطلقت منذ أسبوعين، وينظمها الجناح الإسباني بمعرض «إكسبو 2020» للناشئين تحت 17 سنة، ويشارك فيها 296 فريقاً من 200 دولة، في 37 مجموعة تضم كل منها 8 فرق، وتقام بنظام الدوري، يتأهل 3 منها إلى المرحلة الثانية، وتصدرت أكاديمية نادي أبوظبي للشطرنج مجموعتها ب «العلامة الكاملة» في أول 4 جولات، من المرحلة الأولى، وتبقت له 4 جولات أخرى، قبل العبور إلى المرحلة الثانية.

ويمثل أكاديمية أبوظبي 9 لاعبين، هم سلطان الدرمكي، روضة السركال، سيدارث بيلاجي، شريفي خسراف، لطيفة الدرمكي، حمدان ادريس، حميدان الزعابي، فاطمة الوهابي، شمسة عامر.

وتمكن فريق الأكاديمية من الفوز على سانتا آنا الإسباني 6-1، وماجستيريو الإسباني 7-0، وبيكسين السنغافوري 5-2، وليادة الإسرائيلي 5.5-1.5.

وتقام جولات البطولة يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويتأهل إلى المرحلة الثانية 120 فريقاً، تقسم إلى 15 مجموعة يتأهل من كل مجموعة فريقان إلى المرحلة الثالثة التي يتنافس فيها 30 فريقاً توزع على 5 مجموعات، ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى المرحلة الرابعة النهائية التي تضم 10 فرق، بالإضافة إلى فريقين تضيفهما اللجنة المنظمة ليتنافس في النهائي 12 فريقاً في إكسبو دبي على أرض الواقع.



