الهند يلعب مع الإمارات وعُمان ودياً

نيودلهي (د ب أ)

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم، عن خوض المنتخب الأول مباراتين وديتين أمام الإمارات وعُمان، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، فإن المنتخب الهندي سيقيم معسكراً تدريبياً في دبي، اعتباراً من 15 مارس، حيث يتقابل مع عُمان يوم 25 مارس، ثم يواجه الإمارات بعدها بأربعة أيام.

وأعرب جوربريت سينج، حارس الهند، عن سعادته بالعودة لخوض المباريات الدولية، وقال: هذا المعسكر جيد للاعبين ولكرة القدم الهندية على العموم، حيث نتمكن من اللعب من جديد على المستوى الدولي.

وأضاف: بعد توقف المنافسات الدولية بسبب ظروف الجائحة، كان من الصعب الترتيب لخوض مباريات في مثل هذه الظروف، وأريد أن أشكر الاتحاد الهندي والجهاز الفني على ترتيب هذه المباريات.

وأوضح أن المباراتين ستكونان أمام منافسين صعبين، ونود أن نلعب ضدهما ونختبر أنفسنا.