الشحي يهدى إسطبلات الكمدة لقب مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

محمد حسن (دبي)

حافظ الفارس أحمد صالح الشحي فارس إسطبلات الكمدة، على لقب سباق الإسطبلات الخاصة ضمن ثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وأبقى الفارس الشحي الكأس الغالي في خزائن إسطبلات الكمدة للعام الثاني على التوالي، بعد أن توج بلقب السباق الذي امتد لمسافة 120 كلم، وشهد مشاركة 167 فارساً وفارسة.

وقطع البطل المسافة الكلية على صهوة الجواد «دبي ديد لاين» بزمن قدره 4:19:17 ساعات، بمعدل بلغ 27.77 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «صني دو جايد» لإسطبلات الجوارح بزمن قدره 4:20:45 ساعات، فيما حل في المركز الثالث سعيد حمود الخياري على صهوة «آر او اوليسي» لإسطبلات «اس اس2» بزمن قدره 4:24:19 ساعات.

شهد السباق تقلبات في المراكز خلال المراحل المختلفة، لكن البطل الذي اتبع أسلوباً تميز بالمراقبة والحذر، واستطاع أن يحافظ على مركز متقدم بالقرب من المتصدرين، لكنه زاد من سرعته في المرحلة الثالثة التي استطاع أن يقلص فيها الفارق مع المتصدر ويحل ثانياً، لينطلق إلى المرحلة الأخيرة والحاسمة، والتي استطاع أن يتصدرها بكل سهولة مستفيداً من قوة الدفع لدى الجواد «دبي ديد لاين».

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية طيران الإمارات، ورصدت له جوائز قيمة، حيث نالت صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع إلى السابع عشر مبالغ مالية مغرية.

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة بالكؤوس.

وينطلق في السابعة صباح اليوم سباق اليمامة لمسافة 120 كلم المخصص للأفراس فقط، وتم تقسيم المسافة إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان الصفراء، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية ومسافتها 35 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان الحمراء، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة ومسافتها 25 كيلومتراً بالألوان الزرقاء، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة ومسافتها 20 كيلومتراً بالألوان البيضاء.