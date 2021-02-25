«السيتي» يطلق تحدي «اللياقة البدنية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مانشستر سيتي بالتعاون مع نكسن للإطارات تحدياً افتراضياً جديداً للياقة البدنية، تحت عنوان «درب نكسن إلى مانشستر سيتي»، يهدفان من خلاله إلى الارتقاء بمستويات الصحة واللياقة البدنية لدى المشجعين في مختلف أنحاء العالم وتعزيز ارتباطهم بالنادي.

وتنطلق الفعاليات الرسمية لهذا السباق الافتراضي المجاني 22 أبريل، المقبل، ويهدف الحدث بفعالياته إلى تشجيع المشاركين من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية على ممارسة التمارين الرياضية، واتباع أسلوب حياة صحي عن طريق ممارسة الرياضة في الهواء الطلق على مدى 45 يوماً.

وتفتح أبواب التسجيل في الحدث ابتداءً من 25 فبراير إلى 21 أبريل، فيما ينطلق السباق الافتراضي رسمياً 22 أبريل لتختتم فعالياته 5 يونيو.

ويمكن للمشاركين ممارسة رياضة المشي أو الجري واحتساب عدد خطواتهم عن طريق منصة Stepathlon، وتسجيلها باستخدام الهاتف الذكي أو أي جهاز إلكتروني متوافق، في سباق عالمي افتراضي يشارك فيه المشجعون من مختلف أنحاء العالم لفرصة الفوز بالمئات من الجوائز والتجارب التي لا تقدر بثمن.

وقال بيتر لاوندري، نائب الرئيس للإبداع والشراكات التسويقية لدى مجموعة السيتي لكرة القدم: إن التواصل مع المشجعين في مختلف أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية، وخلال العام الماضي واصل النادي جهوده في طرح وسائل متجددة وشاملة، تتيح للمشجعين التفاعل مع النادي بشكل مباشر أينما كانوا في العالم.

وأضاف: تمثل مبادرة درب نكسن إلى مانشستر سيتي فعالية حماسية جديدة تتيح لعشاق النادي وهواة ممارسة الرياضة على حد سواء، التواصل مع النادي، وفي الوقت نفسه الارتقاء بصحتهم ومستويات اللياقة البدينة، ونأمل أن تجتذب هذه المبادرة اهتمام ومشاركة عشاق النادي في جميع أنحاء العالم.



