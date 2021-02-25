الرميثي «3 نجوم» في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

رحب فارسنا محمد شافي الرميثي بفرسان بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز على صهوة الفرس «كارامبا»، إثر فوزه في منافسة من جولة واحدة لفئة الثلاث نجوم بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، برعاية اتحاد الفروسية، وشارك فيها 70 فارساً وفارسة، ونجح منهم 28 فارساً في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وحددت مراكز الفرسان بأفضلية الزمن، وأفضل زمن بلغ (59.43) ثانية، سجله فارسنا محمد شافي الرميثي.

وحصل على المركز الثاني الفارس الإيراني فرهانج صادقي مع الجواد «غازارو في دي ال»، وأنهى الجولة في زمن بلغ (62.50) ثانية، وحصد جائزة المركز الثالث الفارس علي خلفان الجهوري بالجواد «هيرميس دو ماريبوسا».

ونال صدارة المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، برعاية لونجين، الفارس الروسي فلاديمير توجانوف بالجواد «تولوم» بزمن بلغ (65.18) ثانية، ليصبح أول المتأهلين للجائزة الكبرى وتوّجت بجائزة المركز الثاني البريطانية جورجيا تيم والفرس «زد سفن كارتينا» بزمن بلغ (65.32) ثانية وحل ثالثا الفارس شاد فيلوس بالجواد «إندهوفن جي اتش» وأكمل الجولة في زمن بلغ (67.00) ثانية.

شهد جانباً من منافسات الثلاث نجوم وتابع أداء الفرسان، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وجرت جميعها تحت إجراءات إحترازية كاملة، وبما يضمن سلامة جميع المشاركين في البطولة ولجانها العاملة من وباء جائحة كورونا (كوفيد ـ 19).

وأسفرت نتائج بطولة الخيول الصغيرة فئة النجمة الواحدة، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز (125) سم للخيول عمر 6 سنوات عن فوز الفارس السوري شادي غريب بالجواد المتألق «أليت دو بونتس» (7 سنوات)، وأنهى معه المرحلة الثانية في زمن بلغ (34.47) ثانية، وحل في المركز الثاني الفارس عويضة الكربي بالفرس «بيللي جيم» وبزمن 36.25) ثانية.

وحاز فارسنا الشبل مبخوت الكربي بالجواد «زاندوكان سي» صدارة المنافسات الدولية للفرسان الأشبال برعاية إسطبلات الشراع، وجائزة المركز الثالث بالفرس «المزيونة» والزمن (40.42) ثانية.