لوحة «إرادة» بـ «بفم الهمة» في «دولية» فزاع

دبي (الاتحاد)

أن تكون من «أصحاب الهمم»، فهذا يعني أنك «صاحب همة»، ولكن أن تتحدى الإعاقة بالفم، فهذا يعتبر درساً في الهمة ولوحة قمة، هذا ما جسده الفرنسي جلويوم توكولات «36 عاماً» في بطولة فزاع الدولية السابعة للقوس والسهم لأصحاب الهمم «ثانية بطولات 2021».

يشارك النجم الفرنسي مع منتخب بلاده في هذا الحدث العالمي بـ «الإرادة القوية»، ليؤكد أن الطاقة الإيجابية هي المحرك الأساسي للتغلب على التحديات، وكسر أي حواجز.. هكذا جسد البطل الفرنسي لوحة قمة بـ «ريشة صاحب همة»، حيث يعاني البطل العالمي عدم تحرك يده اليسرى لقطع في الأوتار والأعصاب بسبب الحادث الذي تعرض له في دراجته قبل 10 سنوات، ولكن كل ذلك لم ينل من عزيمته، وبتشجيع مدربه أصبح يصوب بـ «فمه» ليقبل البطل التحدي مواصلاً مسيرته كلاعب، متخطياً كل الصعاب في لعبة القوس والسهم، ليرفع شعار التحدي من أجل حجز مقعده في الحدث البارالمبي المرتقب طوكيو.

ويرى اللاعب الفرنسي أنه على الطريق الصحيح رغم كل هذه الظروف، مؤكداً أن بطولة فزاع للقوس والسهم، جاءت في وقتها بعد التوقف الطويل بسبب جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن الجميع كان في انتظار البطولة من أجل تفجير طاقاتهم في أعقاب هذا الغياب.

ووصف جوليوم بطولات فزاع بأنها من التحديات المهمة في خريطة «أصحاب الهمم» في العالم، مبيناً أن مشاركة الدول في هذا الحدث رغم هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لم تأتِ من فراغ متطلعاً أن تحقق البطولة الغاية المبتغاة.

واختتم حديثه بقوله: ثقتي في نفسي وإمكاناتي كبيرة من أجل تحقيق الهدف المنشود من مدربي الذي ظل يشجعني، وصولاً إلى المراد وفق النهج المرسوم منه آملاً المشاركة في طوكيو.

من ناحية، أخرى وضمن منافسات اليوم قبل الأخير، فجر الهندي سوماي أولى المفاجآت من العيار الثقيل عندما نجح في إسقاط السلوفاكي بافليك بطل العالم بنتيجة 145 - 143 في نصف نهائي مسابقة المركب رجال، لينجح البطل الهندي في الوصول إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، خصوصاً أن تأهله جاء على حساب بطل العالم.

وفي المسابقة نفسها، خطف الهندي كومار فوزاً مستحقاً على حساب التركي إيفان 143 - 138، وفي مسابقة نصف نهائي المنعكف تأهل إلى النهائي كل من الروسي أونطون بعد فوزه على الفرنسي جيوم 6 - 5 والأوكراني ميكولا بعد فوزه على التركي صديق 6 - 4.

وفازت الإيرانية زهرة نعمتي على الأوكرانية نتاليا مليخ 6 - صفر في مسابقة المنعكف سيدات، بينما أسفر نصف نهائي w1 عن فوز بهاتين من تركيا على مواطنتها نيهاد 132- 123 وآيدين من تركيا على بقدان من رومانيا 136- 121.

وفي مسابقة المركب سيدات، فازت الروسية أسبانيدا على التركية يوروالماز 143 - 140، فيما عبرت الهندية باليان الروسية آنشازيا «139 - 138».