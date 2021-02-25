«رحماني» يواجه «صوت السلام» في ديربي العين للخيول

العين (الاتحاد)

ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في الخامسة مساء الجمعة، حفل سباقه العاشر لهذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية، والمهجنة الأصيلة، متضمنة الشوط الرئيسي، على لقب سباق ديربي العين، ويشارك في الحفل 94 خيلاً، فيما يبلغ مجموع جوائزه 560 ألف درهم.

ويجتذب ديربي العين في الشوط الثاني 13 خيلاً تتنافس لمسافة 1800 متر (هيبة)، ويبرز في هذا الشوط «إي اس رحماني» و«صوت السلام» الفائزان في آخر مشاركة بذات المسافة والمضمار، ومن أقوى المنافسين «منور»، بجانب «فهد الوثبة».

وتنطلق الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1800 متر، بمشاركة 14 خيلاً ويقود التنافس «دستور» و«دليل دي كارير»، وهو فائز هنا مرتين هذا الموسم، كما يوجد أيضاً «فاريتز الديناري».

ويشهد ثالث أشواط الأمسية لمسافة 1400 متر، تنافس 15 خيلاً، يتقدمها «فكر المطوع» الذي سبق أن حقق المركز الثالث هذا الموسم، ويتواجد «الأزلي»، وهناك «إي اس مدواخ» صاحب المركز الثاني في آخر مشاركاته بمضمار أبوظبي.

ويتقدم «أبوف» بقيادة سام هيتشكوت، ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، فيما يمثل إسطبلات الأصايل ثلاثة خيول، يبرز منها «تيسير» صاحب المركز الرابع في آخر حضور له في العين بقيادة انطونيو فريزو، ويتواجد أيضاً «فخر».

يشهد الشوط الخامس سباق للمهرات والأفراس في عمر الأربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر - تكافؤ، وتتصدر الترشيحات «مرزاقة»، ويدفع إبراهيم الحضرمي بالمهرة «جود»، التي تألقت في العين الشهر الماضي وتنافسهما «ايه اف ماكرة».

ويطارد «كيرليس ديل روك» المتألق بفوزين المجد في سادس الأشواط لمسافة 2000 متر- كوندشنس، ويشكل «أوكتيف» الخطورة الأكبر رغم غيابه عن المضامير لقرابة العام، وهناك المتطور «دوك دي فاوست».

ويختتم الحفل بسباق خصص للخيول المهجنة لمسافة 3200 متر ومشاركة 10 خيول، ومن أبرز المرشحين «أريبيان مون» صاحب الفوز القوي في العين، وينافسه «بوك ريفيو» الفائز في ميدان، بينما يعود «سيكريت تريد» الذي سجل ثلاثة ألقاب متتالية.

الترشيحات:

1- دستور، دليل دي كارير، فاريتز الديناري

2- رحماني، صوت السلام، فهد الوثبة

3- مدواخ، فكر المطوع، الأزلي

4- ابوف، تيسير، فخر

5- مرزاقة، جود، ماكرة

6- كيرليس ديل روك، أوكتيف، دوك دي فاوست

7- اريبيان مون، بوك ريفيو، سيكريت تريد