مباراتان في صراع التأهل للمربع الذهبي لكأس البولو

دبي (الاتحاد)

تصل كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للفروسية والبولو إلى المرحلة الأخيرة من الدور الأول بإقامة مباراتين لتحديد الفريقين المتأهلين للدور قبل النهائي، حيث يلتقي الحبتور مع ذئاب دبي كافو والإمارات مع بنجاش، ويلتقي الفائزان مع أبوظبي وغنتوت متصدري المجموعتين الأولى والثانية.

ويسعى الحبتور بقيادة محمد الحبتور إلى العودة من جديد، بعد خسارته أمام بنجاش الأخير والتي أبعدته عن التأهل المباشر للمربع، وفي المقابل يطمح فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور للفوز، وتأكيد أحقيته بتأهله ثاني مجموعته حتى لو كان هذا الفوز على حساب فريق والده محمد الحبتور، ويمثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور وفليكس اسبن وجان جاريتش فاكونو سولا، بينما يمثل فريق ذئاب دبي «كافو» كل من حبتور الحبتور 1 جول وكيان هول وتوماس بيريزفورد وموزيو اليجاندرو.

وفي المباراة الثانية تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات أمام بنجاش، ومعها لوكاس مونتيفيرد وتوماس بانيللو وجوليرمو، ويمثل فريق بنجاش حيدر بنجاش وفردريكو بوتوبسكي وبنيامين بانيللو وجاكينتو كروتو.