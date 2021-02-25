الجولة 13 تعيد ترتيب الأوراق في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

تحمل الجولة الثالثة عشرة من دوري عنوان البحث عن تعديل المراكز في جدول الترتيب، خاصة الفرق التي تطارد الشارقة على القمة، وهي العين ومليحة في ظل غياب شباب الأهلي عن هذه الجولة، حيث يلتقي النصر مع مليحة بصالة راشد بن حمدان في النصر، وأهمية المباراة كبيرة بالنسبة لفريق مليحة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، وفي حالة فوزه سيتقدم للوصافة بعد الشارقة المنفرد بالقمة برصيد 33 نقطة، بينما النصر في المركز السادس برصيد 22 نقطة وفوزه اليوم سيدفعه لمركز أفضل، خاصة أن له مباراة مؤجلة مع الجزيرة، كما يلتقي العين الرابع برصيد 24 نقطة مع الوحدة بصالة البنفسج، ويحتاج العيناوي لاستمرار الانتصارات خاصة أن له مباراة مؤجلة مع الجزيرة، وفي حالة فوزه سيستمر في المربع ومطارده الكبار على القمة، بينما الوحدة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، وفوزه يضعه في مركز أفضل في ظل فارق النقطة بينه وبين دبا الحصن الذي يسبقه في الترتيب.

ويلتقي دبا الحصن مع الظفرة بصالة الحصن في مباراة المراكز المتأخرة في محاولة لتعديل الوضع، خاصة أن الحصن في المركز الثامن برصيد 15 نقطة والظفرة في المركز العاشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وتستكمل الجولة السبت بمواجهة الشارقة المتصدر مع بني ياس الأخير بصالة الملك الشرقاوي والجزيرة مع الوصل في مباراة تحسين المراكز في الوسط، خاصة أن الوصل في المركز الخامس برصيد 23 نقطة والجزيرة السابع برصيد 16 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة.