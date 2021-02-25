«القوة الهجومية» تتصدر سباق «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر «القوة الهجومية» سباق دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بعدما تجاوزت 6 فرق ممثلة في الشارقة، والجزيرة، والوصل، والعين، واتحاد كلباء، وشباب الأهلي حاجز الـ 30 هدفاً، قبل انطلاقة «الجولة 12» يوم السبت، والتي تشهد مباريات الوحدة مع الوصل، اتحاد كلباء مع الفجيرة، العين مع الظفرة، على أن تستكمل الأحد بمباريات الجزيرة مع الشارقة، حتا مع النصر، وخورفكان مع شباب الأهلي، وعجمان مع بني ياس.

ولا يلغي تفاوت النقاط ما بين فرق الصدارة ووسط الترتيب، المنافسة المحتدمة على «القوة الهجومية»، في ظل الغزارة التهديفية خلال الجولات الماضية، حيث يتصدر الشارقة صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، معدل التسجيل برصيد 37 هدفاً، ليكون أقوى هجوم، يليه الجزيرة في وصافة ترتيب «الأقوى هجوماً» برصيد 36 هدفاً، رغم احتلاله المركز السادس في الترتيب العام بـ 27 نقطة.

ولم يمنع المركز السابع لفريق الوصل برصيد 27 نقطة، وجوده في قائمة الأقوى هجوماً، برصيد 32 نقطة، منحته المركز الثالث، واحتل العين متصدر الترتيب «38 نقطة» المركز الرابع في قائمة الأقوى هجوماً، برصيد 31 هدفاً، وهو ذات الرصيد التهديفي الذي يجمعه بفريقي شباب الأهلي الرابع، برصيد 31 نقطة واتحاد كلباء الخامس وله 29 نقطة.

في المقابل، استقبلت شباك خورفكان 34 هدفاً، ليكون أضعف دفاع في دوري تحت 21، رغم احتلاله المركز الـ 11، فيما استقبلت شباك الظفرة «الأخير»، وبني ياس صاحب المركز العاشر 34 هدفاً، ثاني أضعف دفاع في الدوري.