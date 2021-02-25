كومان: «يورو 2021» في «ركن» مهم من رأسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حوار طويل لمجلة «أونز مونديال»، تحدث الفرنسي كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ الألماني عن طموحاته مع «البافاري» ومنتخب بلاده، مع اقتراب موعد بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتي تأجلت لتقام هذا العام، بسبب جائحة كورونا، كما تحدث عن الأندية السابقة التي لعب لها واحتمالات بقائه أو رحيله عن ناديه، والفرق التي تسعى لضمه.

وقال كومان: كنت أعرف جيداً، قبل التوقيع للبايرن، أنه نادٍ كبير، ولديه ثقافة الفوز بالبطولات، صحيح أن كل الأندية الكبرى تملك هذه الثقافة، لكن «البافاري» يتفوق عليها، بأن لاعبيه، حتى وإن كانوا متقدمين في النتيجة بهدفين أو ثلاثة، فإنهم يرغبون دائماً في إضافة المزيد من الأهداف، كما لو أن النتيجة ما زالت «صفرية».

وأضاف: في البايرن، طالما أن المباراة لم تنته، وطالما هناك إمكانية لتسجيل الأهداف، سوف نسجل، إذ أن الكل يركز من بداية المباراة لنهايتها، كما يحدث حالياً في دوري الأبطال.

وعن الهدف الذي سجله في نهائي «الشامبيونزليج» الموسم الماضي في مرمى ناديه الأسبق باريس سان جيرمان، ومنح «البايرن» كأس البطولة، قال كومان: هذا أفضل إنجاز في مشواري، واعتبرت الهدف بداية مرحلة جديدة في حياتي، فأنا أريد أن أصبح لاعباً من طراز عالمي، إنها أجمل بطولة لي حتى الآن.

وعما إذا كان ينوي إنهاء مسيرته في النادي «البافاري»، قال: ليس أمراً مستحيلاً أن أنهي مشواري الكروي هنا، ولكن مازال الوقت مبكراً جداً للحديث عن ذلك، وعندي 24 عاماً، ويمكنني أن ألعب 8 سنوات على أعلى مستوى احترافي، وليس من المنطقي أن أحسم قراري من الآن.

وتطرق كومان إلى الحديث عن «الديوك»، وقال: «يورو 2021» في «ركن» مهم من رأسي، فهي هدف أنتظره بشغف، وأملي أن أكون في تشكيلة المنتخب في البطولة. وأضاف: فرصة «الديوك» كبيرة لإحراز كأس البطولة هذه المرة، بعد أن كنا وصلنا إلى نهائي «يورو 2016» بفرنسا، وأعتقد أن منتخبنا مرشح للفوز بها، لما يملكه من نجوم تتألق في أندية كبرى اعتادت على تحقيق الانتصارات والبطولات.

وعن رأيه في ديدييه ديشامب مدرب المنتخب، قال: إنه كفء وقريب جداً من اللاعبين، وبمقدورنا الحديث معه في أي وقت، ويقود المجموعة بنجاح وحب، ويسعى دائماً للتواصل مع اللاعبين لمناقشتهم وشرح اختياراته لهم وطمأنتهم، وأشعر بالثقة معه، وأعرف أنه على دراية بإمكانياتي جيداً، ويراني من اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم.

وبشأن تجربته السابقة مع يوفنتوس الإيطالي، قال كومان: الكرة الإيطالية أسهمت كثيراً في تطوير لعبي، و«الكالشيو» صعب جداً وتعلمت هناك الكثير من الأشياء، وأنا راضٍ عن توقيعي وقتها لـ «السيدة العجوز».

وعن «الظاهرة» الفرنسية كليان مبابي، وعلاقته به، قال: لاعب رائع، ولكن للأسف لم نلعب معاً في المنتخب، وهو من نوعية اللاعبين الذين تحب أن تلعب إلى جوارهم، لأن التفاهم معه سهل.

يذكر أن كينجسلي كومان تدرب في أكاديمية باريس سان جيرمان ولعب للفريق الأول موسم 2013-2014، وبعدها انتقل إلى يوفنتوس في 2014، وفي أغسطس 2015، انتقل على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ، ولعب له موسمين، ليوقع بعدها عقد انتقال نهائي مع البافاري عام 2017.



