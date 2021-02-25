فرانس فوتبول: «السيتي» ماكينة لا تعطل أو تتلف

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشادت مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني، بأداء مانشستر سيتي في مباراته أمام مونشنجلادباخ الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن هذا هو الفوز رقم 19 على التوالي لـ «السيتي» في مختلف المسابقات التي يشارك فيها الفريق.

وكتبت تحت عنوان: «الأزرق السماوي يفرض سيطرته بسهولة، ويفتح الباب لربع النهائي»، سواء كانت المباراة في مانشستر أو بوخارست، لا يتغير شيء بالنسبة لـ «السيتيزن»، فهم بنفس القوة والرغبة في الانتصار، واثقون في قواهم، وحققوا فوزاً منطقياً 2-صفر على مونشنجلادباخ العاجز عن التسجيل، أو صنع فرص باستاد «بوشكاش».

وأشارت المجلة إلى أن لاعبي «السيتي» أشبه بالماكينات التي لا يمكن إصابتها بالعطب أو التلف، وأنهم يواصلون حالتهم الرائعة التي بدأوها منذ أشهر عدة، وعاقبوا منافسهم الذي بدا من أول لحظة في المباراة، أنه سيكون فريسة جديدة لرجال جوارديولا.

وأضافت المجلة أن الفائز الأكبر في المباراة هو الظهير البرتغالي جواو كانسيلو الذي صنع الهدف الأول من تمريرة رائعة لمواطنه برناردو سيلفا، الذي وضعها برأسه في المرمى في الدقيقة 29، وتغزلت فيه قائلة: إنه موهبة فريدة يجيد في مركز الظهير الأيسر، رغم أنه يلعب بيمناه، سريع ولديه قدرة فائقة على العدو هجوماً ودفاعاً، ومن الصعب أن تجد من هو أفضل منه في مركزه في أوروبا.

أما الخاسر الأكبر في المباراة على حد قول المجلة، فهو مونشنجلادباخ بأكمله، الذي افتقد إلى الإبداع أو الابتكار أو السرعة والفاعلية في اللقطة الأخيرة، ويكفي أنه لم يسدد على مرمى «السيتي» طوال المباراة سوى كرة واحدة فقط!



