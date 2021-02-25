وفاة والد حارس ليفربول أليسون بيكر غرقاً

قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية إن والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

وقال دوروتيو ماتشادو فيليو مفتش الشرطة في لافراس دو سول، إن جوزيه بيكر (57 عاما) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء. واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادما من روما واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019. ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.

وأرسل إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال النادي «ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل».