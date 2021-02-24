الرياضة الكويتية.. تتويج دائم

رضا سليم (دبي)

يحفل تاريخ الكويت بالإنجازات الرياضية الأولمبية والعالمية والقارية والعربية على مدار التاريخ، وصلت بها إلى مكانة مرموقة للغاية، وباتت الكويت تمتلك إرثاً رياضياً عريقاً في مختلف الألعاب، لا سيما كرة القدم التي تحظى بإنجازات سجلها التاريخ بحروف من ذهب، كونها أول بلد عربي يفوز بلقب كأس آسيا، وأول بلد عربي آسيوي يشارك بنهائيات كأس العالم في إسبانيا 1982، وفاز ببطولة غرب آسيا «واف» عام 2010 وأول منتخب يفوز بكأس الخليج، واستحق لقب «الأزرق ملح الخليج». وترك المنتخب الكويتي بصمة رائعة لكرة القدم العربية في تاريخ بطولات كأس آسيا، حيث كان مع المنتخب العراقي أول المنتخبات العربية مشاركة في البطولة وذلك في البطولة الخامسة عام 1972، وكان أول المنتخبات العربية في إحراز اللقب وذلك في البطولة السابعة التي استضافتها الكويت في عام 1980، وأحرز «الأزرق» لقب الوصيف في عام 1976 والمركز الثالث في بطولة عام 1984 والرابع في بطولة عام 1996.

وعلى المستوى الأولمبي قفزت الرياضة الكويتية إلى منصات التتويج، بعدما أحرز الرامي الكويتي فهيد الديحاني ميداليتين برونزيتين في دورتي سيدني 2000 ولندن 2012، وميدالية ذهبية في دورة البرازيل 2016، وحقق الرامي عبد الله الرشيدي الميدالية البرونزية في دورة 2016 في البرازيل، بالإضافة إلى وصول منتخب كرة القدم إلى دور الثمانية في دورة موسكو. وسجلت الكويت حضوراً قوياً في دورات الألعاب الأولمبية أعوام 2008 و2012 و2016، وذلك على مستوى ألعاب القوى والجودو والرماية والسباحة وتنس الطاولة.

ونجح المنتخب الكويتي في الفوز ببطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم مرتين في قطر 1981، والكويت 1983، بالإضافة إلى حصول الأزرق على الوصافة مرة واحدة عام 1977، والمركز الثالث في ثلاث مناسبات أعوام 1973، و1975، و1979، وفي دورة الألعاب الآسيوية حيث حل الأزرق وصيفاً في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة في الهند عام 1982، وحصل على المركز الثالث في دورة الألعاب الآسيوية العاشرة سيئول عام 1986 وفي الثانية عشرة في اليابان عام 1994. وعلى المستوى العربي يتواجد المنتخب الكويتي بقوة، حيث أحرز المركز الثالث ببطولة كأس العرب السادسة لكرة القدم في سوريا عام 1992، ونفس المركز للبطولة السابعة بقطر عام 1998، والبطولة الثالثة عشرة بقطر 2001.

في الوقت نفسه، تتمتع الإمارات والكويت بعلاقات تاريخية وأخوية مع الإمارات على كافة المستويات، خاصة الجانب الرياضي من خلال البناء القوي والمصير المشترك والاتفاقيات بين مختلف الاتحادات الرياضية وتبادل الخبرات.

وتتطلع الرياضة إلى المستقبل من خلال رؤية «كويت جديدة 2030» باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز الاهتمام بالشباب الكويتيين وممارسة هواياتهم الرياضية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

ويتصدر استاد جابر الدولي المنشآت الرياضية التي تتمتع بها الكويت والتي وضعتها في مصاف الدول التي تستضيف أحداثاً عالمية وقارية وخليجية، حيث يتسع أكثر من ستين ألف متفرج، بالإضافة إلى ملاعب الأندية الكويتية وصالات المبارزة والرماية، ومجمع أحواض السباحة في الأندية، ومجمع سعد العبدالله للصالات المغطاة، ومجمع سالم الصباح للاسكواش، والمجمع الرياضي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ونادي البولينج الرياضي، واستاد صباح السالم وهو الملعب الخاص بنادي العربي الكويتي، وتم تسمية هذا النادي بهذا الاسم تخليداً إلى ذكرى الشيخ صباح السالم الصباح، ويتسع هذا الملعب إلى حوالي 22 ألف متفرج، واستاد الصداقة والسلام ملعب نادي كاظمة ويتسع لحوالي 21 ألفاً و500 متفرج، واستاد محمد الحمد المخصص لنادي القادسية، والذي يسع لحوالي 18 ألف متفرج، وغيرها من الملاعب.

1952

تأسس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عام 1952 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1962، وانضم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 1964، وانضم إلى الاتحاد العربي لكرة القدم في عام 1974، وإلى اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في عام 2010، وكانت أول مباراة دولية للكويت في 3 سبتمبر 1961 وتعادلت فيها مع ليبيا 2 - 2، فيما يعتبر أكبر فوز في تاريخ المنتخب على بوتان 20 - 0 في عام 2000.

10 ألقاب خليجية

يعد منتخب الكويت الأكثر تتويجاً ببطولات كأس الخليج العربي، وهو صاحب التاريخ الأكبر بين المنتخبات الخليجية في البطولة، وارتبطت الكويت ببطولات الخليج بشكل خاص وحقق المنتخب الكويتي اللقب 10 مرات، بفارق 7 بطولات عن أقرب المنافسين، حيث حصدت كل من السعودية والعراق اللقب 3 مرات، في المقابل، حقق منتخبا الإمارات وعمان اللقب مرتين، مقابل مرة وحيدة للمنتخب البحريني.

وحققت الكويت اللقب 7 مرات في أول 10 نسخ للبطولة أعوام 1970، و1972، و1974، و1976، و1982، و1986، و1990، وكرر منتخب الكويت الإنجاز 3 مرات جديدة في النسخ التالية، أعوام 1996 و1998 و2010.

الأندية في دائرة الإنجازات

حققت الأندية الكويتية العديد من الإنجازات على مدار تاريخها، حيث حصل فريق العربي على بطولة مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الدوري مرتين عامي 1982 و2003، وحصل القادسية على بطولة مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الدوري مرتين عامي 2000 و2005، ونال كاظمة اللقب الخليجي مرتين عامي 1987 و1994. وفاز نادي الكويت بالمركز الثاني ببطولة كأس الكؤوس العربية الأولى عام 1989 في السعودية، والمركز الثاني بالبطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 2003 في القاهرة، والمركز الثاني بالبطولة كأس الاتحاد العربي للأندية العربية 2013. توج نادي الكويت بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2009 في الكويت، وحصل نادي القادسية على المركز الثاني لكأس الاتحاد الآسيوي عام 2010 في الكويت، ثم توج نادي الكويت مرة أخرى بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2012 في العراق.

أشهر المدربين

أشرف على تدريب المنتخب الكويتي عدد من أشهر المدربين في الكرة العالمية، منهم: ماريو زاجالو، وكارلوس ألبرتو بيريرا، وفاليري لوبانوفسكي، وميلان ماتشالا، وبيرتي فوجتس، وباولو سيزار كاربجياني، وميهاي ستويكيتا، والمصري طه الطوخي الذي قاد الأزرق الكويتي للفوز بأول لقب خليجي.

نجوم في المسيرة

شهدت مسيرة الكرة الكويتية أجيالاً من العمالقة والنجوم الذين حققوا شهرة واسعة على المستوى الخليجي والعربي، مثل جاسم يعقوب وفيصل الدخيل، وفتحي كميل، وعبدالعزيز العنبري، وسعد الحوطي، وفاروق إبراهيم، وعبدالله وبران، وجاسم الهويدي، وبشار عبدالله.

بصمة اليد

بصمت كرة اليد الكويتية على المستوى القاري والدولي، بعدما نجح الأزرق في الفوز بكأس آسيا 5 مرات أعوام 1995، و2002، و2004، و2006 وتأهل لبطولة العالم لكرة اليد 7 مرات بدأت بكأس العالم عام 1995 في آيسلندا، ثم تكررت الإنجازات فتأهلت عام 1999 في مصر، و2001 في فرنسا، و2003 في البرتغال، و2005 في تونس، و2007 في ألمانيا، و2009 في كرواتيا.