«محاربي الإمارات» توقع عقوداً احترافية مع نجوم الألعاب القتالية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت اللجنة العليا المنظمة لبطولات محاربي الإمارات عقود احتراف حصرية مع خمسة من نجوم الألعاب القتالية المختلطة، وهم: الأردني نورس أبزخ، والفلسطيني عمر حسين والكاميروني وجوريس ديا، والمغربي وإكزافير علوي بطل وزن الديك، والسوري طارق سليمان بطل وزن خفيف الثقيل، بعقد يمتد إلى عامين.

أعلن ذلك فؤاد درويش المدير التنفيذي لـ «بالمز الرياضية» رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر شركة بالمز الرياضية في العاصمة أبوظبي بحضور المقاتلين.

وأكد درويش أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البطولة على احتضان، وتبني وإبراز المواهب المميزة في مجال الرياضات القتالية المختلطة، وتوفير منصة عالمية لتنميتها وإبرازها.

وأعلن أن الإدارة العليا لمنظمة محاربي الإمارات، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة « بالمز الرياضية» قررت توقيع عقود احتراف مع الأبطال الخمسة الذين قدموا مشاركات لامعة في النسخ السابقة، مشيراً إلى أن عقود الرعاية ستتواصل في الفترة المقبلة.

وأكد أن البطولة لاقت نجاحاً لافتاً لارتباط اسمها بالإمارات وأبوظبي عاصمة الألعاب القتالية، حيث تم تنظيم 12 نسخة باحترافية عالية جذبت اهتمام جميع المقاتلين في العالم، كما كشف النقاب عن استعدادات اللجنة المنظمة لتنفيذ نسختين متتاليتين من البطولة، هما النسخة 17 بتاريخ 19 مارس المقبل، تليها مباشرةً ثاني فعاليات النسخة العربية في اليوم التالي.