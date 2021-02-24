الوصل والوحدة.. «مواصلة الصحوة»

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل مع الوحدة اليوم على استاد زعبيل، في انطلاق الجولة الـ 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة يتطلع فيها الفريقان لمواصلة صحوة التعويض منذ بداية الدور الثاني من خلال النتائج الإيجابية التي حققاها ما بين تغيير الجهاز الفني في «الإمبراطور»، والتعاقدات التي قام بها «العنابي» في الانتقالات الشتوية، وهما اللذان يتساويان حالياً برصيد 27 نقطة.

ويتطلع الوصل للاستفادة من فترته المميزة في الوقت الحالي، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 7 مباريات على التوالي في الدوري، فيما حقق الوحدة الفوز في آخر خمس زيارات للعنابي إلى استاد زعبيل.

ورغم أن الوصل يعتبر صاحب ثالث أقوى خط هجوم هذا الموسم بتسجيله 33 هدفاً، مقابل 31 للوحدة، فإنه ما زال يعاني كثرة استقبال الأهداف، حيث استقبل 29 هدفاً مقابل 19 فقط للوحدة.

من جانبه، يبحث الوحدة عن مواصلة سجله المميز مؤخراً، وتحديداً خارج ملعبه حيث لم يخسر في آخر 4 مباريات قام بها بزيارة منافسيه في المسابقة.

وتبدو الأوراق الرابحة واضحة في الجانبين من حيث تألق فابيو في صفوف الوصل، وهو الذي سجل آخر 7 أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة للوصل بالدوري أمام حتا والنصر واتحا كلباء، منها «سوبر هاتريك» برباعية أمام «النمور»، فيما يتمسك الوحدة بقائده التاريخي إسماعيل مطر الذي يعتبر عازف الإيقاع في الفريق، ويقود قافلة «أصحاب السعادة» التي تمزج بين الخبرة والشباب في الوقت الحالي.

يذكر أن الفريقين التقيا 3 مرات هذا الموسم، فحقق الوصل الفوز ذهاباً وإياباً في كأس الخليج العربي، فيما حقق الوحدة الفوز ذهاباً في اللقاء الذي جمعهما في مسابقة الدوري.