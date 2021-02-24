الظفرة والعين.. «المعنويات العالية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختبار قوي يخوضه فريقا الظفرة والعين اليوم في استهلال الجولة 18 من دوري الخليج العربي، على استاد حمدان بن زايد بحثاً عن الفوز رغم تباين الأهداف وفارق الإمكانيات بينهما، ففي حين يبحث «الفارس» عن الأمان، يسعى «الزعيم» لفوز ثالث على التوالي للمرة الثانية في المسابقة هذا الموسم، وتأكيد تفوقه على مضيفه بالدور الأول.

ويعيش الفريقان حالة معنوية جيدة بعد تعادل الظفرة المثير أمام الشارقة بالجولة الماضية، بينما حصد العين 6 نقاط في آخر مباراتين جعلت الفارق بينه وقمة الترتيب 7 نقاط فقط قبل 9 جولات من نهاية المسابقة. ورغم أن كل المعطيات والأرقام ترجح كفة العين الفائز على الظفرة 12 مرة من أصل 22 مباراة جمعتهما بالاحتراف، مقابل 4 انتصارات فقط للثاني، إلا أن الظفرة يعيش حالة جيدة بعد عودة عدد من لاعبي الصف الأول، بجانب ماكيتي ديوب.